Świątek zagra w Wimbledonie o rekordową wypłatę

Świątek faworytką Wimbledonu? Bukmacherzy nie mają wątpliwości Iga Świątek w... czytaj dalej » Za udział w nadchodzącej edycji Wimbledonu tenisiści i tenisistki nie otrzymają punktów rankingowych, ale organizatorzy zadbali, aby rywalizacja na londyńskich kortach była dla nich atrakcyjna.

W czwartek poinformowali o rekordowej puli nagród w wysokości 40,3 mln funtów (ponad 218 mln złotych). W ubiegłym roku nieznacznie przekroczyła ona 35 mln funtów (1,7 mln funtów dla zwyciężczyni i zwycięzcy gry pojedynczej).

"Od pierwszej rundy kwalifikacji, aż po finałowy triumf nagrody pokazują, jak zawodnicy ważni są dla tego turnieju" - przytoczono w komunikacie słowa Iana Hewitta, prezesa All England Club, organizatora Wimbledonu.

Ile Świątek może zarobić za występ w Wimbledonie?

Jeśli Świątek, która uznawana jest przez bukmacherów za główną faworytkę, potwierdzi formę i wygra całą imprezę, wyjedzie z Londynu bogatsza o dwa mln funtów (ponad 10,8 mln zł).

Przegrany w finale otrzyma 1,05 mln funtów. Półfinaliści mogą liczyć na 535 tys. funtów, a ćwierćfinaliści na 310 tys. Awans do czwartej rundy będzie równoznaczny z premią w wysokości 190 tys., a do do trzeciej - 120 tys. Odpadnięcie w pierwszej rundzie gry pojedynczej oznaczać będzie premię w wysokości 50 tys. funtów. Zwycięzcy otrzymają po 78 tys.



Stripped of ranking points, #Wimbledon does not retaliate by dropping prize money. Instead, it will offer a record total of over 40 million pounds. I'd be surprised if any major players who aren't banned or injured will take a pass



This year's totals: pic.twitter.com/9U8jF8WyhM — Christopher Clarey (@christophclarey) June 9, 2022

Bariera 10 milionów już pękła

Przed tygodniem za zwycięstwo w finale Rolanda Garrosa z Amerykanką Coco Gauff 21-letnia raszynianka otrzymała 2,3 mln dolarów, czyli niespełna 10 mln złotych. To jej rekordowa wypłata i dużo więcej niż zarobiła dwa lata temu, kiedy wygrała ten tytuł po raz pierwszy. Wówczas zainkasowała 1,7 mln dolarów. Biorąc pod uwagę całą karierę, Polka zarobiła już nieco ponad 10 mln dolarów.

Rywalizacja na londyńskiej trawie rozpocznie się 27 czerwca.