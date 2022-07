Wimbledon zapłaci za niedopuszczenie do gry tenisistów z Rosji i Białorusi

Rosolska po awansie do ćwierćfinału Wimbledonu. "Wiedziałam, że ten mecz jest do wygrania" Alicja Rosolska,... czytaj dalej » All England Lawn Tennis Club (AELTC, na kortach klubu rozgrywany jest Wimbledon) musi zapłacić 207 tys. funtów (ponad 240 tys. euro), a Lawn Tennis Association (LTA, brytyjska federacja tenisa) 620 tys. funtów (720 tys. euro) za uniemożliwienie występów sportowcom z Rosji i Białorusi w Wimbledonie i turniejach go poprzedzających.

Obie organizacje postanowiły odwołać się od nałożonej kary. Zanim jednak rozpoczną się w tej sprawie przesłuchania, cała kwota musi zostać uiszczona.

Rozczarowanie decyzją WTA

Sally Bolton, dyrektor naczelna AELTC, powiedziała w poniedziałek dziennikarzom, że jest "mocno zawiedziona" reakcją władz kobiecego cyklu.

- Trzeba otwarcie powiedzieć, że decyzja jest przedmiotem procesu prawnego, więc nie mogę jej komentować. Jesteśmy przekonani co do słuszności podjętej przez nas decyzji i mocno zawiedzeni reakcjami na nią władz tenisowych tourów. Obawiam się, że w tej chwili nie mogę powiedzieć nic więcej - zaznaczyła.

Bolton przyznała, że czeka teraz na reakcję ze strony ATP. W grę również wchodzić może kara finansowa.

W kwietniu władze All England Clubu poinformowały, że w związku z wytycznymi brytyjskiego rządu nie pozwolą zawodnikom z Rosji i Białorusi rywalizować w tegorocznym Wimbledonie. Decyzja dotknęła tak uznanych graczy jak Daniił Miedwiediew czy Wiktoria Azarenka.

- To była piekielnie trudna decyzja. Nie została podjęta pochopnie - podkreśliła Bolton.

W odpowiedzi WTA i ATP poinformowały, że za wyniki w kończącym się 10 lipca Wimbledonie w tym sezonie nie będą przyznawane punkty.