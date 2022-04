Organizatorzy Wimbledonu potwierdzili: Rosjanie i Białorusini nie zagrają w turnieju

"Dokładnie rozważyliśmy wszelkie alternatywy, jakie mogłyby zostać wdrożone zgodnie z wytycznymi brytyjskiego rządu. Jednak biorąc pod uwagę wysoką rangę turnieju, która nie pozwala na wykorzystywanie sportu do promowania rosyjskiego reżimu oraz naszą troskę o bezpieczeństwo graczy i ich rodzin, uważamy, że ich wdrożenie nie jest możliwe podczas Mistrzostw" - dodali przedstawiciele organizującego turniej All England Lawn Tennis Club (AELTC).

Zastrzegli jednocześnie, że jeśli sytuacja zmieni się do czerwca, zostaną podjęte działania zmierzające do przywrócenia tenisistów z Rosji i Białorusi do gry.