Nikt go nie znał. Teraz ma podstawy, by wierzyć w zwycięstwo z Djokoviciem

Rafael Nadal awansuje do półfinału tegorocznej edycji RG.

Kilka tygodni temu nikt takiego scenariusza nie miał prawa brać pod uwagę. Nazwisko 25-latka nikomu bowiem nic nie mówiło. Owszem, był kiedyś juniorem z top 20, ale potem na długie lata jego rozwój zdusiły kontuzje. Błąkał się po trzeciej-czwartej setce rankingu, co odzwierciedlało zarówno jego stan sportowy, jak i mentalny.

Aż doszło do czegoś niewyobrażalnego. Holender dostał "dziką kartę" w 's-Hertogenbosch, gdzie sprawił jedną z największych sensacji w męskim tenisie ostatnich lat. Zaczął odprawiać z kwitkiem kolejnych faworytów, i to w stylu, jakby robił to od zawsze.

W finale po prostu rozbił lidera rankingu Daniiła Miedwiediewa 6:4, 6:1. Na ceremonii rozdania nagród Rosjanin dławił śmiech i tylko kręcił głową, nie mogąc się nachwalić rywala, który rozgrywał pierwszy zawodowy turniej w karierze!

Awansował o 99 miejsc w rankingu. Dopiero wtedy, w wieku 25 lat, jego kariera ruszyła z kopyta.

Jak stary wyga

Tenisowa historia kopciuszka. 205. zawodnik na świecie pokonał lidera Piękna tenisowa... czytaj dalej » - Bardzo dobry mecz rozegrałem już w turnieju poprzedzającym, w Surbiton. Przegrałem chyba 5:7 w trzecim secie, ale równie dobrze mogło się to zakończyć w drugą stronę. Dlatego też nie zamartwiałem się tym. Po prostu dalej robiłem swoje. W 's-Hertogenbosch, moim ojczystym kraju, było mnóstwo pozytywnej energii, co pewnie pomogło mi zdobyć tytuł - opowiadał.

- Miałem wzloty i upadki, takie i owakie kontuzje. Miałem też problemy mentalne. Tak że bardzo cieszę się z tego, gdzie teraz jestem. Chcę tu pobyć parę lat albo jeszcze dłużej - stwierdził van Rijthoven, po tym jak w piątek, już na Wimbledonie, pewnie pokonał rozstawionego z numerem 22 Nikoloza Basilaszwilego 6:4, 6:3, 6:4. Znów jak stary wyga.

W parę tygodni z anonimowego tenisisty stał się zawodnikiem, którego nazwisko zaczyna wzbudza strach. W drodze do meczu o ćwierćfinał Wimbledonu ograł kolejno Federico Delbonisa, Reilly'ego Opelkę i w końcu Basilaszwilego. Na papierze każdy z nich wydawał się faworytem.

Teraz czas na spełnianie marzeń, pierwszy w karierze pojedynek z Djokoviciem. W miejscu dla Serba wyjątkowym, w świątyni tenisa, gdzie broni tytułu. Czego tu się spodziewać po fenomenalnym 25-latku?

- Przed turniejem marzyłem o tym, żeby z nim zagrać. Mieć taką możliwość na korcie centralnym albo korcie numer 1 to coś pięknego i magicznego - cieszy się. - Na każdy mecz wychodzę z nastawieniem, że go wygram. Z Djokoviciem też tak będzie - odgraża się Holender.

Oglądasz Wideo: Eurosport Tim van Rijthoven pokonał Daniiła Miedwiediewa w finale Rosmalen Open

Marzenia się spełniają

Formalności stało się zadość w piątkowe popołudnie. Rozstawiony z numerem 1 Djoković nie dał szans swojemu rodakowi Miomirowi Kecmanoviciowi, ogrywając go gładko w trzech setach 6:0, 6:3, 6:4.

Pojedynek Djoković - van Rijthoven w niedzielę. Biorąc pod uwagę status Serba, musi się odbyć na jednym z dwóch głównych kortów - najpewniej centralnym.

W tym roku Djoković przegrał tylko jedno spotkanie z zawodnikiem spoza pierwszej setki. W lutym na kortach twardych w Dubaju w dwóch setach 6:4, 7:6 ograł go w ćwierćfinale Jiri Vesely, choć trzeba pamiętać, że dla deportowanego z Australii tenisisty był to pierwszy występ w sezonie. Van Rijthoven zajmował wtedy 200. miejsce w rankingu.