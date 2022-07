Cornet wierzy, że może zatrzymać Świątek. "Ktoś w końcu będzie musiał ją pokonać"

Świątek: pojawiają się chwile zwątpienia Iga Świątek nie... czytaj dalej » Wimbledon to dla Alize Cornet 62. występ w wielkoszlemowym turnieju z rzędu. Tyle samo zanotowała Japonka Ai Sugiyama, którą Francuzka może wyprzedzić i zostać liderką, jeśli weźmie udział w tegorocznym US Open.

Ogromne doświadczenie sprawia, że 32-letnia tenisistka emanuje spokojem i nie boi się żadnych wyzwań. Po wygranym meczu drugiej rundy nad Amerykanką Claire Liu (6:3, 6:3), w rozmowie z dziennikarzami stwierdziła: "Jestem jak dobre wino, z wiekiem robię się coraz lepsza".

Teraz przyszedł czas na spotkanie z liderką światowego rankingu, niepokonaną od 37 spotkań Świątek.

"Jeśli można ją pokonać, to na trawie"

- Ktoś w końcu będzie musiał ją pokonać. Zamierzam się dobrze bawić. Nie mam nic do stracenia, a w takich przypadkach czasem dochodzi do niespodzianek – powiedziała Cornet dziennikowi "Le Figaro".

Już raz tenisistka urodzona w Nicei sprawiła sensację na Wimbledonie, gdy w 2014 roku wyeliminowała Serenę Williams, która wówczas także była zdecydowaną liderką rankingu WTA.

- Wówczas straciłam babcię, musiałam polecieć do Nicei na pogrzeb. Moja głowa była gdzie indziej, trudno to porównać. W meczu z Sereną kompletnie nie wiedziałam czego się spodziewać, jak podejść do tego spotkania. Teraz chce wierzyć, że mogę (pokonać Świątek – red.). Gram dobrze, więc musisz w to wierzyć – zaznaczyła.

Świątek męczyła się w meczu drugiej rundy z Lesley Pattinamą Kerkhove, ale ostatecznie wygrała 6:4, 4:6, 6:3. Holenderka pokazał jednak, jak nawiązać walkę z dwukrotną triumfatorką Roland Garros.

- Jeśli jest jakaś nawierzchnia, na której można ją pokonać, to sądzę, że jest to trawa. Mam nadzieję, że moje 15-letnie doświadczenie na tej nawierzchni okaże się pomocne. Jeśli jej seria ma zostać przerwana, może do tego dojść tu, na Wimbledonie – podkreśliła.

Źródło: Getty Images Cornet jest bardzo doświadczoną tenisistką

W trakcie meczu ma misję, poza kortem skromna

Jednocześnie Cornet nie ukrywa, że jest pod dużym wrażeniem gry Polki.

- Na korcie wykazuje się niesamowitą intensywnością. Jest wybiegana, bardzo szybko dochodzi do piłki i pod względem poruszania się przypomina mi trochę Novaka Djokovicia. W swoje uderzenia wkłada zarówno rotację jak i agresję. Wie, jak robić wszystko. Jeszcze bardziej sprawy komplikuje fakt, że dobrze serwuje. W skrócie, nie ma zbyt wielu luk. Bazuje na dynamice. Wychodzi na każdy mecz, jakby miała do wykonania jakąś misję – wylicza zalety Świątek.

Na tym nie koniec. Cornet docenia tenisistkę z Raszyna również za jej zachowanie poza kortem.

- Ona jest bardzo spokojna, sprawia wrażenie bardzo skromnej osoby mającej wspaniałe wartości. To piękna ambasadorka kobiecego tenisa – podkreśliła.

Nie zmienia to faktu, że w sobotę (dokładnej godziny meczu jeszcze nie podano) Francuzka będzie chciała sprawić niespodziankę i da z siebie wszystko.