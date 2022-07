To Polka przeszkadzała Kyrgiosowi w finale. "Miałam dobre intencje"

Wściekły Kyrgios. "Ona wypiła 700 drinków, wyrzuć ją z trybun!" Nick Kyrgios,... czytaj dalej » Niedzielny finał Wimbledonu był bardzo ciekawym widowiskiem. Faworyzowany Serb musiał się mocno napracować, aby pokonać Australijczyka. Ostatecznie Novak Djoković wygrał z Kyrgiosem 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3).

Rozpraszała go przy serwowaniu

Na początku trzeciego seta zawodnik z antypodów zaczął zgłaszać arbitrowi głównemu, że w trakcie serwowania przeszkadza mu jedna z kobiet siedzących na trybunach.

- Ona wygląda, jakby wypiła 700 drinków. Rozprasza mnie, kiedy serwuję w finale Wimbledonu! - krzyczał wręcz do francuskiego sędziego Renauda Lichsteinena Kyrgios. Australijczyk nawet dokładnie pokazał osobę, która go irytowała.

- Wiem dokładnie, kto to jest. To ta w sukience. Wygląda, jakby wypiła 700 drinków. Mówi do mnie w trakcie wymiany, a ty na to nie reagujesz. Dlaczego jej nie wyrzucisz? Czemu ona ciągle tu jest? - tenisista pytał arbitra.

Źródło: Getty Images Nick Kyrgios znany jest z wybuchowego temperamentu

Okazało się, że kobietą wskazaną przez Australijczyka była polska prawniczka medyczna Anna Palus.

- Wypiłam jednego drinka i kieliszek różowego wina. Zapomniałam kapelusza i czułam się gorzej przez upał panujący na korcie - broniła się 32-latka cytowana przez brytyjskie media.

Kobieta została wyproszona z kortu centralnego. Wróciła na trybuny po mniej więcej kwadransie. Została na spotkaniu do samego końca. Więcej kłopotów już nie sprawiała.

Źródło: Getty Images/ twitter Nick Kyrgios miał zastrzeżenia do zachowania jednej z kibicek

- Próbowałam tylko wspierać Nicka. Może poszłam z tym za daleko, ale miałam dobre intencje. On zawsze mówi, że kibice są przeciwko niemu. Chciałam pokazać, że tak nie jest - tłumaczyła w rozmowie z "The Telegraph" i "The Sun".

Poirytowany tenisista z Australii przegrał wspomnianego trzeciego seta i kolejnego, a zarazem cały mecz, dzięki czemu Djoković wywalczył 21. tytuł wielkoszlemowy.