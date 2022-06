Dużo znaków zapytania po konferencji Sereny Williams

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

WIMBLEDON 2022. WYNIKI 1. RUNDY TURNIEJU KOBIET

Apetyty były ogromne. Choć Williams miała roczną przerwę od gry, do Londynu przyjechała w jednym celu.

- Znasz odpowiedź - odpowiedziała dziennikarzowi na pytanie, jaki wynik na Wimbledonie ją usatysfakcjonuje. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Z turnieju, który wygrywała siedmiokrotnie, po raz drugi z rzędu odpadła w 1. rundzie.

W debiucie ograła wielką Serenę Williams. "To jak sen. Oglądałam ją jako dziecko" Nierozstawiona... czytaj dalej » We wtorek doznała sensacyjnej porażki z dopiero 115. w światowym rankingu Francuzką Harmony Tan 5:7, 6:1, 6:7 (7-10).

Co dalej? Czy za rok, już w wieku 41 lat, Williams jeszcze raz wróci na Wimbledon?

Czy Williams wróci na Wimbledon?

- To pytanie, na które nie mogę odpowiedzieć. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Kto wie? Kto wie, gdzie się pojawię - przyznała wymijająco.

- Dziś dałam z siebie tyle, ile mogłam... Może jutro mogłabym dać z siebie więcej. Może tydzień temu mogłam dać z siebie więcej. Ale dziś mogłam zrobić tyle. Muszę się z tym pogodzić. I to wszystko, co mogę zrobić. Czasu nie cofnę... - dodała.

Mecz stał na niezłym poziomie i okazał się ekscytującym widowiskiem. Tan nie wyglądała jak tenisistka z drugiej setki, a Williams, jakby nie grała przez rok.

- Na pewno zachęca mnie to do tego, żeby trenować, ponieważ nie gram źle i jestem naprawdę blisko. Każda inna rywalka pewnie odpowiadałaby mojemu stylowi gry bardziej. A to jest dla mnie sygnał, że jeśli tego chcę, mogę to zrobić - powiedziała dumna ze swojej postawy.



Następny cel: Nowy Jork

Wielką mobilizacją dla Williams jest kolejny turniej wielkoszlemowy, US Open, który rozpoczyna się dokładnie za dwa miesiące. To turniej wyjątkowy dla każdej Amerykanki, a w szczególności dla Williams.

- Kiedy jesteś u siebie, w Nowym Jorku, na US Open, gdzie zdobyłam swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, to zawsze coś wyjątkowego. Pierwszy raz zawsze jest wyjątkowy. To daje mi mnóstwo motywacji do tego, żeby się rozwijać i zagrać u siebie - nie powiedziała ostatniego słowa Serena Williams.