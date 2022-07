Odmówili dalszej gry w meczu. "Może wszyscy powinniśmy zbadać sobie oczy"

System Hawk-Eye, służący do weryfikacji piłek, co do zasady ma być wsparciem dla zawodników w walce z błędami sędziów. Kiedy tenisista nie zgadza się w ocenie śladu, prosi o challenge i spór rozstrzyga komputer.

Twórcy systemu dopuszczają minimalny margines błędu, choć w historii zdarzały się już niewytłumaczalne weryfikacje. Biorąc pod uwagę zażartą obronę swoich racji przez niezwykle doświadczonych Rama i Salisbury'ego, wygląda na to, że jeden z tych błędów miał miejsce właśnie w środę.

Chodzi o mecz Ram i Salisbury kontra Nicolas Mahut i Edouard Roger-Vasselin o półfinał Wimbledonu w grze podwójnej. Mocnymi faworytami byli ci pierwsi, ale losy meczu ważyły się do samego końca. Duży na to wpływ miała sytuacja z końcówki drugiego seta.

Przy stanie 5:5 Mahut i Roger-Vasselin bronili breakpointa. Przełamanie oznaczałoby, że Ram i Salisbury wyszliby na 6:5 i mieli serwis na seta. Wynik 2:0 w setach wisiał więc w powietrzu, bo przez całe spotkanie Ram i Salisbury nie dali się przełamać.

I kluczową piłkę drugiego seta Amerykanin z Brytyjczykiem wygrali. Mahut i Roger-Vasselin wyrzucili piłkę poza linię końcową. Punkt dla rywali. Przynajmniej tak się wszystkim wydawało.

"Nie ma mowy, no nie ma mowy!"

Będący pod ścianą Francuzi postanowili jednak zweryfikować ślad. Challenge wzięli bez przekonania, jakby chcieli tylko odetchnąć przed kolejnym gemem.

Wideoweryfikacja przyniosła jednak sensacyjne rozstrzygnięcie: piłka była dobra! Hawk-Eye wykazał, że piłka zahaczyła o linię końcową. To wywołało furię amerykańsko-brytyjskiej pary. Po krótkiej wymianie zdań z sędzią usiedli na swoich fotelikach i nie zamierzali się z nich podnieść, odmawiając dalszej gry, dopóki system Hawk-Eye nie zostanie wyłączony.

- Nie ma mowy! To jakieś kompletne kuriozum. Nie ma mowy, no nie ma mowy! Wyłączamy tę maszynę - gorączkowo protestował Ram.

- Nie ma szans, że ta piłka weszła. Przecież wiesz, że to błąd! Czy możemy prosić o supervisora? - wtórował mu Salisbury.

Obaj nie chcieli kontynuowania meczu z włączonym systemem Hawk-Eye, ale nie mieli wyjścia. O tym, że jest to wymóg, poinformowali ich zarówno sędzia, jak i supervisor, u którego nic nie wskórali.

Ostatecznie po pięciu minutach mecz został wznowiony, a kontrowersyjny punkt przyznany Francuzom, którzy wygrali drugiego seta, odrabiając straty w meczu. Z awansu do półfinału Wimbledonu cieszyli się jednak Ram i Salisbury, wygrywając po ponad trzygodzinnym meczu 6:3, 6:7 (1-7), 6:1, 3:6, 6:4.

Choć mieli powody do zadowolenia, pomeczową konferencję zdominował temat piłki widmo.

"Nie mogliśmy uwierzyć w to, że oni sprawdzają tę piłkę"

- Byliśmy w stu procentach przekonani, że system się pomylił. Nie zrobilibyśmy tego wszystkiego i nie wzywalibyśmy supervisora, gdybyśmy nie byli w pełni przekonani, że piłka była autowa, wyraźnie autowa. My to widzieliśmy, widział to sędzia. Sędzia liniowy wywołał aut, a sędzia stołkowy nie zmienił tej decyzji, zgodził się z nami. Nie mogliśmy uwierzyć w to, że oni sprawdzają tę piłkę. Poszliśmy i usiedliśmy. Byliśmy przekonani, że wygraliśmy tego gema - mówił Salisbury.

Ich wersję potwierdza stopklatką, którą opublikował "Daily Mail".



Wimbledon: Joe Salisbury and Rajeev Ram REFUSE to play on over Hawkeye call: A Wimbledon men's doubles quarter-final descended into chaos when No 1 seeds Joe Salisbury and Rajeev Ram refused to play on until Hawkeye was turned off, over a controversial call. pic.twitter.com/YrDk7VetAj — The Gadfly (@orest_voden) July 6, 2022

- Oczywiście jest szansa, że wszyscy widzieliśmy to źle. Sędzia liniowy, stołkowy, my. Ale dla nas ta piłka nie była nawet blisko dobrej. Sprawdzili system i do końca meczu działał dobrze, nie było już takiego błędu. Może wszyscy powinniśmy zbadać sobie oczy - drwił Salisbury.

W półfinale Wimbledonu rozstawieni z jedynką debliści spotkają się z turniejową czternastką, australijską parą Matthew Ebden i Max Purcell.