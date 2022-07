Nadal zachwycony Świątek. Nie mógł się jej nachwalić

Nadal zawsze był wielką inspiracją dla Świątek, ale ostatnio proporcje jakby się odwróciły - teraz to on ją zaczyna bardziej podziwiać.

Wszystko za sprawą fenomenalnych ostatnich miesięcy Polki, która wygrała sześć turniejów z rzędu - w tym jak Rafa wielkoszlemowy Roland Garros - i jest niepokonana od 37 meczów. To wynik, który robi wrażenie również na samym Nadalu, szczególnie że takiego rekordu może Polce tylko zazdrościć. W 2008 roku Hiszpanowi udało się wygrać "tylko" 32 spotkania z rzędu.

- Pisałem do niej kilka razy, ponieważ to niesamowite, w jaki sposób ona gra. To niesamowite, w jaki sposób ona jest w stanie utrzymać koncentrację i wolę zwycięstwa przez tak długi czas. To coś, co bardzo ciężko osiągnąć - komplementował Igę Świątek.

Nadal o Świątek: unbelievable

Z ust Nadala dwa razy padło angielskie "unbelievable", czyli niesamowite. Hiszpan słynie z tego, że używa tego słowa, by wyrazić swój największy podziw.

Ale komplementów dla Świątek Nadal ma więcej.

- Uważam, że kiedy ona gra dobrze, ciężko ją zatrzymać, ponieważ jej uderzenia są nieco inne, z dużą siłą. Dobrze się porusza. Kiedy gra z dużą pewnością siebie, innym dziewczynom ciężko zatrzymać jej uderzenia - dodał.

Nadal wyrasta też na prawdziwego fana polskiej liderki rankingu.

- Lubię ją. Ma bardzo pozytywne nastawienie, jest takim powiewem świeżości dla świata tenisa. Cieszę się, że taka dobra dziewczyna jak ona odnosi tyle sukcesów - podkreślił hiszpański mistrz.

Na Wimbledonie Świątek i Nadal grają w te same dni, dlatego w sobotę przed jednym i drugim mecze o 4. rundę. Świątek zmierzy się z Alize Cornet, a mniej więcej w tym samym czasie Nadal z Lorenzo Sonego.