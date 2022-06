Nowoczesne leczenie pomogło. Nadal ma zagrać w Wimbledonie

- Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale na pewno będę walczył o to, aby grać dalej – powiedział Rafa Nadal. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Nadal: nie wiem, co będzie w przyszłości, ale będę walczył

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

Tydzień temu Nadal wygrał turniej na kortach Rolanda Garrosa po raz 14., ale po zwycięstwie oświadczył, że przez większą część imprezy korzystał z mocnych środków przeciwbólowych. Hiszpan przyznał, że nie czuł lewej stopy i nie wie co czeka go w przyszłości.

Świątek potwierdziła. Odpuszcza Berlin i przeprasza Iga Świątek nie... czytaj dalej » Świat obiegły zdjęcia jak tenisista wysiada z samochodu na Majorce, korzystając z kul. Po konsultacjach ze specjalistami zdecydował się na radioterapię, której celem było "uśpienie" konkretnych nerwów, by nie wysyłały bodźca bólowego do mózgu. Miała to być nowa metoda leczenia.

Dobre wieści z Niemiec

Tenisista zmaga się z urazem stopy od dawna. Wspominał nawet o zakończeniu kariery, jeśli dalsze leczenie nie przyniosłoby efektu. Pojawiło się jednak światełko w tunelu. Dobre wieści przekazał Toni Nadal, wujek Rafy, który obecnie współpracuje z Feliksem Augerem Alliassime.

- Rafa ma wznowić treningi w poniedziałek i powinien zagrać w Wimbledonie – powiedział przebywający w Stuttgarcie Toni w rozmowie z niemieckimi mediami.

Operacja nie wchodzi w grę

- Na ten moment operacja nie wchodzi grę. Jeśli Rafa by się na nią zdecydował, raczej nie wróciłby do poziomu sprzed zabiegu, dlatego próbuje radioterapii. Jest zadowolony z jej efektów – dodał.

Wimbledon startuje 27 czerwca. Nadal nie planuje żadnych występów na trawie przed trzecim w tym roku turniejem wielkoszlemowym.