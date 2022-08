Przeszkadzała Kyrgiosowi w finale Wimbledonu. Wytoczyła proces o zniesławienie

Nick Kyrgios to finalista tegorocznego Wimbledonu

Do zdarzenia doszło na początku trzeciego seta finału pomiędzy Kyrgiosem a Novakiem Djokoviciem, wygranego przez Serba 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3). W pewnym momencie Australijczyk zgłosił arbitrowi, że jedna z siedzących na trybunach kobiet rozprasza go w trakcie jego gemów serwisowych. To Polka przeszkadzała Kyrgiosowi w finale. "Miałam dobre intencje" Nick Kyrgios miał... czytaj dalej »

- Ona wygląda, jakby wypiła 700 drinków. Rozprasza mnie, kiedy serwuję w finale Wimbledonu! - krzyczał Kyrgios, wskazując niesforną fankę sędziemu.

Polka wytoczyła Krygiosowi proces

Okazało się, że tą kobietą była polska prawniczka medyczna. Po kilku tygodniach Palus zdecydowała się wytoczyć proces o zniesławienie, o czym napisała w wydanym oświadczeniu.

"W niedzielę 10 lipca 2022 roku, razem ze swoją mamą, oglądałam finał Wimbledonu. To było wydarzenie, na które obie czekałyśmy od długiego czasu. W trakcie meczu Nick Kyrgios wysunął wobec mnie lekkomyślne i całkowicie bezpodstawne oskarżenia" - można przeczytać w cytowanym przez "Daily Mail" oświadczeniu.

"Fałszywe oskarżenia Kyrgiosa były powielane w mediach, powodując bardzo poważne szkody dla mnie i mojej rodziny. Nie chciałam tego robić, ale po dłuższym namyśle zdecydowałam się wszcząć postępowanie w celu oczyszczenia mojego nazwiska" - dodała.

Palus zaznaczyła, że wszelkie środki wywalczone w trakcie procesu przekaże na cele charytatywne.



Woman who Nick Kyrgios had thrown off Wimbledon launches legal action https://t.co/mDipHHw55h — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 23, 2022

Kyrgios to aktualnie 26. zawodnik światowego rankingu. Obecnie Australijczyk szykuje się do występu w turnieju US Open, gdzie będzie walczył o pierwszy singlowy tytuł wielkoszlemowy w karierze.

