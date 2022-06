Iga Świątek wchodzi do gry. Kolejne mecze Polek na Wimbledonie

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Wimbledon 2022: wyniki turnieju kobiet

Poniedziałek, pierwszy dzień turnieju, kończyliśmy w mieszanych nastrojach. Swoje mecze wygrały kwalifikantki Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa, zwycięstwo odniosła też Magda Linette.

Zdecydowanie w odmiennych humorach byli panowie - już przy pierwszej okazji z turniejem pożegnali się Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

TAK RELACJONOWALIŚMY 1. DZIEŃ WIMBLEDONU

Trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa na drodze Magdy Linette w 2. rundzie Wimbledonu Magda Linette -... czytaj dalej » W grze pojedynczej mężczyzn więcej Polaków już nie ma, za to u pań są dwa kolejne nazwiska, za które kibice Biało-Czerwonych będą mocno ściskali kciuki: pierwsza rakieta świata Iga Świątek i rakieta numer trzy polskiego tenisa Magdalena Fręch.

Świątek na korcie centralnym

Liderka rankingu otworzy turniej meczem z kwalifikantką z Chorwacji. 25-letnia Fett na liście WTA jest dopiero 252. Najwyżej - na 97. pozycji - sklasyfikowana była w 2017 roku. Świątek nie miała wcześniej okazji z nią grać.

Polka jest zdecydowaną faworytką trzeciej w tym sezonie wielkoszlemowej imprezy. Jest niepokonana od 16 lutego i może się pochwalić serią 35 zwycięstw. W tym roku wygrała już sześć turniejów - w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie oraz wielkoszlemowy French Open w Paryżu.

Mecz Świątek - Fett został wyznaczony jako pierwszy na korcie centralnym i rozpocznie się o godzinie 14.30.

Fręch ostatnia z Biało-Czerwonych

Biało-Czerwoną stawkę zamknie we wtorek po południu Fręch, która zmierzy się z faworyzowaną Giorgi. 92. w rankingu łodzianka w głównej drabince Wimbledonu znalazła się po raz pierwszy. Giorgi natomiast na trawiastych kortach w Londynie najlepszy wynik osiągnęła w 2018 roku, gdy dotarła do ćwierćfinału. Ich mecz zaplanowano jako czwarty na korcie numer cztery. Pojedynek Fręch - Giorgi powinien rozpocząć się ok. godz. 17.30, jednak w związku z niepewną pogodą w Londynie i we wtorek należy liczyć się z opóźnieniami.

Wtorek, 28 czerwca - mecze Polaków na Wimbledonie:

Iga Świątek (Polska, 1) - Jana Fett (Chorwacja, kwalifikantka) - 14.30

Magdalena Fręch (Polska, kwalifikantka) - Camila Giorgi (Włochy, 21) - ok. 17.30