Pięcioro Polaków pierwszego dnia Wimbledonu

Najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz nie może się nachwalić Igi Świątek po jej wielkim triumfie w Roland Garros. Wrocławianin nie rozmawiał jeszcze ze swoją koleżanka po fachu. - Nie chciałem jej zawracać gitary, na pewno ma dużo rzeczy teraz do roboty - śmiał się zawodnik w "Faktach po Faktach" TVN24.

Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Halle

Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP w Halle

Hurkacz awansował do finału turnieju ATP w Halle

Ruszająca w poniedziałek trzecia w tym sezonie impreza wielkoszlemowa będzie dla Polaków wyjątkowa. W drabince głównej wystąpi aż siedmioro Biało-Czerwonych, bo do pewnych występu Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka dołączyły Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa, które przebrnęły kwalifikacje.

Wimbledon 2022. Plan gier 1. dnia. Którzy Polacy zagrają i o której?

Świątek studzi oczekiwania przed Wimbledonem. "To nie jest nawierzchnia, którą znam na wylot" - Nie traktuję tu... czytaj dalej » Aż pięcioro z nich zaprezentuje się już pierwszego dnia turnieju.

Rozstawiony z siódemką Hurkacz, który czwarty raz w karierze zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Davidovichem-Fokiną, na korcie numer 3 zamelduje się już o godzinie 12.

Również w samo południe swój mecz rozpocznie Chwalińska. 20-latka z Czeszką Kateriną Siniakovą zagra na obiekcie oznaczonym numerem 16.

To spotkanie będzie istotne dla Majchrzaka, bowiem po nim Polak wyjdzie na ten sam kort, by zmierzyć się z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem. Panowie pierwszą piłkę powinni rozegrać około godziny 13.30.

O mniej więcej tej samej porze rozpocznie się starcie Kawy z Kanadyjką Rebeccą Marino. One zmierzą się w drugim spotkaniu na korcie 10. Będą zatem czekać na rozstrzygnięcie meczu Yleny In-Albon i Alison Riske.

Jako ostatnia z Biało-Czerwonych w poniedziałek na londyńskiej trawie zamelduje się Linette. Poznanianka, która o awans powalczy z Meksykanką Fernandą Contreras Gomez, będzie uczestniczką trzeciego starcia na korcie 12. Wcześniej na tym obiekcie walczyć będą Frances Tiafoe z Andreą Vavassorim i Caroline Garcia z Yuriko Miyazaki. Wszystko to oznacza, że Linette powinna zacząć mecz po godzinie 16.

Świątek, która jest główną faworytką Wimbledonu, i Fręch mecze pierwszej rundy zagrają we wtorek.

Poniedziałek, 27 czerwca - mecz Polaków w Wimbledonie:

Hubert Hurkacz (10. ATP) - Alejandro Davidovich-Fokina (Hiszpania, 38. ATP) - godz. 12.

Maja Chwalińska (172. WTA) - Katarina Siniakova (Czechy, 63. WTA) - godz. 12.

Kamil Majchrzak (91. ATP) - Thanasi Kokkinakis (Australia, 82. ATP) - ok. godz. 13.30.

Katarzyna Kawa (132. WTA) - Rebecca Marino (Kanada, 107. WTA) - ok. godz. 13.30.

Magda Linette (66. WTA) - Fernanda Contreras Gomes (Meksyk, 157. WTA) - ok. godz. 16.