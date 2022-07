Pat Cash ostro komentuje zachowanie Nicka Kyrgiosa

W sobotę Kyrgios pokonał rozstawionego z numerem czwartym Tsitsipasa 6:7 (2-7), 6:4, 6:3, 7:6 (9-7). Mecz był ciekawym widowiskiem, ale niestety doszło w nim także do incydentów, które nie przystoją zawodnikom na tym poziomie.

Awantura na korcie

Były nerwy i kłótnie, są kary. Kyrgios i Tsitsipas muszą sięgnąć do kieszeni Nick Kyrgios i... czytaj dalej » Spotkanie zostało określone przez francuską agencję AFP jako "elektryczne", ponieważ obaj zawodnicy często tracili nad sobą panowanie i dostawali napomnienia.

Do eskalacji konfliktu między zwaśnionymi tenisistami doszło, kiedy Tsitsipas po porażce w drugim secie wybił piłkę w trybuny i o mało nie trafił nią jednego z kibiców. Wówczas Kyrgios w wybuchowy sposób zaczął domagać się dyskwalifikacji rywala i przez kilka minut kłócił się o to z sędzią, który udzielił mu tylko ostrzeżenia. W całym meczu Australijczyk był nerwowy, przeklinał i krzyczał nawet na swój sztab.

Cash, zwycięzca Wimbledonu z 1987 roku, powiedział w niedzielę na antenie BBC Radio, że mecz był "absolutnym chaosem", obwiniając o to głównie Kyrgiosa.

- Doprowadził tenis do najniższego poziomu, jaki widziałem, jeśli chodzi o nieczystą grę, oszustwo, manipulacje, nadużycia, agresywne zachowanie wobec arbitra głównego i sędziów liniowych - wyliczał 57-letni Australijczyk. - Coś trzeba z tym zrobić. To po prostu absolutny cyrk - analizował Cash.

Źródło: Getty Images Nick Kyrgios awanturował się na korcie

Nadużycia Kyrgiosa

Kyrgios kandydatem do triumfu w Wimbledonie. "Tylko wielki rywal może go pokonać" Nick Kyrgios od... czytaj dalej » Dodał, że sędzia główny "stracił kontrolę" nad wydarzeniami na korcie, a zachowania Kyrgiosa były równoznaczne z "oszukiwaniem".

- Kiedy Tsitsipas chciał sprawdzić jakąś decyzję sędziowską, to Kyrgios szedł w jego kierunku i skarżył się mu prosto w twarz - to część brudnej gry, którą on uprawia. Dobił do pewnej granicy - przyznał Cash.

Obaj zawodnicy za swoje zachowania zostali ukarani karą finansową. Kyrgios musi zapłacić 4 tysiące dolarów za swoje "nadużycia", a Tsitsipas - 10 tysięcy za uderzenie piłką w kierunku kibiców.

Cash ma nadzieję, że w kolejnym meczu turnieju jego rodak zmieni swoją postawę.

Kyrgios w poniedziałek wygrał na korcie centralnym z nierozstawionym Amerykaninem Brandonem Nakashimą i awansował do ćwierćfinału Wimbledonu.