Organizatorzy Wimbledonu krytykują decyzje ATP i WTA. "Są niesprawiedliwe i szkodliwe"

20 kwietnia organizatorzy Wimbledonu ogłosili, że z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę, wspieranego z terytorium Białorusi, tenisiści z krajów-agresorów nie będą mogli wystąpić w Londynie.

Decyzję o wykluczeniu sportowców z tych państw skrytykowały ATP oraz jej kobiecy odpowiednik - WTA, podejmując radykalne działania.

"Prawo zawodników jakiejkolwiek narodowości do udziału w turniejach w oparciu o wyniki sportowe, bez dyskryminacji, to podstawa touru. W tej sytuacji nie widzimy innej możliwości niż wyłączenie Wimbledonu z systemu rankingowego w 2022 roku" - napisano w opublikowanym w piątek oświadczeniu.



Statement from the ATP:



‘It is with great regret and reluctance that we see no option but to remove ATP Ranking points from Wimbledon for 2022.’ — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) May 20, 2022

"Decyzje szkodliwe dla graczy rywalizujących w tourze"

Wimbledon bez punktów do rankingu. ATP i WTA reagują na wykluczenie Rosjan i Białorusinów Organizacje ATP i... czytaj dalej » Kilka godzin później swój komunikat wydali także organizatorzy Wimbledonu, podkreślając swoje stanowisko z końca kwietnia.

"Podjęliśmy jedyną możliwą decyzję, biorąc pod uwagę interesy Wielkiej Brytanii wobec globalnych wpływów Rosji. Ubolewamy nad brakiem wielu zawodników, ale nie chcemy być utożsamiani z rosyjskim reżimem" - napisano.

All England Lawn Tennis Club zaznaczyło, że decyzja ATP i WTA jest absurdalna, a najbardziej stracą na niej sami tenisiści.

"Pragniemy wyrazić nasze głębokie rozczarowanie decyzjami podjętymi przez ATP, WTA i ITF. Uważamy, że są one niesprawiedliwe w kontekście wyjątkowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i są szkodliwe dla graczy rywalizujących w tourze" - dodano.



Statement regarding ATP / WTA / ITF ranking points at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) May 20, 2022

Tegoroczny turniej na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club zostanie rozegrany w dniach 27 czerwca - 10 lipca.