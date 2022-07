Jabeur pierwszą finalistką Wimbledonu. Nokaut w trzecim secie

Kyrgios, Djokovic, Jabeur i m.in. Halep awansowali do ćwierćfinałów Wimbledonu

Kyrgios, Djokovic, Jabeur i m.in. Halep awansowali do...

Kyrgios, Djokovic, Jabeur i m.in. Halep awansowali do...

Jabeur (2. WTA) była zdecydowaną faworytką czwartkowego starcia z Marią (103. WTA). Tym bardziej, że w całym turnieju straciła do tej pory zaledwie jednego seta, a jej przeciwniczką była tenisistka nieznana szerokiej publiczności przed tegorocznym Wimbledonem. Tenisistka z Moskwy przeciwna wojnie w Ukrainie Jelena Rybakina... czytaj dalej »

Jabeur w finale Wimbledonu

Spotkanie miało jeszcze jeden pozasportowy podtekst, bo Tunezyjka oraz Niemka poza kortem są dobrymi przyjaciółkami. W półfinale nie mogło być jednak mowy o sentymentach. Inauguracyjną partię lepiej otworzyła niżej notowana zawodniczka, która objęła prowadzenie 1:0.

Później do głosu doszła jednak ćwierćfinalistka imprezy w Londynie sprzed roku. 27-latka grała bardzo efektownie, ale co najważniejsze skutecznie. Pewnie utrzymywała swoje gemy serwisowe, a do końca pierwszego seta dodatkowo dwukrotnie przełamała rywalę, wygrywając 6:2.

Źródło: Getty Images Ons Jabeur wygrała pierwszego seta w półfinale Wimbledonu

W drugiej partii, dość nieoczekiwanie, obraz gry uległ zmianie. Tym razem przewagę zyskała Maria, córka polskiego szczypiornisty Henryka, wicemistrza Polski z Pogonią Zabrze w 1976 roku. 34-latka wyraźnie znalazła sposób na specyficzny styl Jabeur, zwyciężając coraz więcej wymian przy siatce, jak i zza końcowej linii. O losach seta, wygranego przez Niemkę 6:3, zadecydowało ostatecznie jedno przełamanie w czwartym gemie.

Źródło: Getty Images Tatjana Maria wygrała drugiego seta w półfinale Wimbledonu

W trzeciej partii Jabeur udowodniła, że jej dobra gra w ostatnich miesiącach nie jest kwestią przypadku. Po zaledwie kwadransie rywalizacji prowadziła już 3:0 i była o krok od awansu do pierwszego wielkoszlemowego finału w karierze.

Zrezygnowana Maria popełniała w tej fazie spotkania coraz więcej niewymuszonych błędów, wygrywając tylko szóstego gema tej partii. Na więcej nie było już jej jednak stać, a set zakończył się wynikiem 6:1 dla wyżej notowanej z zawodniczek.

Rywalką Jabeur w walce o tytuł będzie zwyciężczyni starcia pomiędzy Rumunką Simoną Halep (18. WTA) a Kazaszką Jeleną Rybakiną (23. WTA).

Wynik meczu 1/2 finału turnieju kobiet:

Ons Jabeur (Tunezja, 3) - Tatjana Maria (Niemcy) 6:2, 3:6, 6:1