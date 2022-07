Walczyli na całego, ale gdy było trzeba, Djoković pierwszy ruszył mu z pomocą

Fenomenalny powrót Djokovicia w Wimbledonie. Rywal był o krok od awansu do półfinału Novak Djoković... czytaj dalej » Wtorkowy mecz składał się z dwóch części. W pierwszej warunki dyktował 20-letni Sinner, bijąc mistrza 7:5, 6:2. Djoković był o seta od odpadnięcia z turnieju, ale zaczął pisać swoją historię. Wygrał trzeciego seta, a w czwartym rywala miał już na widelcu.

Djoković prowadził 5:2, gdy ambitnie walczący Sinner doczekał się breakpointa. Przegrał jednak tę wymianę, na domiar złego łapiąc kontuzję. Włoski tenisista przewrócił się, doznając urazu lewego stawu skokowego. Na twarzy Sinnera pojawił się grymas bólu. Długo trzymał się za stopę.

Djoković od razu zaniepokoił się losem przeciwnika. Kiedy tylko zorientował się, że sytuacja jest poważna, przeszedł na drugą stronę kortu i pomógł Sinnerowi stanąć na nogi.



Sinner takes a tumble, and Djokovic is quick to help the Italian back on his feet#Wimbledon#CentreCourt100pic.twitter.com/NKHENd6PRB — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022





Sinner skręcił kostkę

- Skręciłem lewą kostkę. Początkowo poczułem ból. Trochę się tym przeraziłem, ale potem, gdy zrobiłem kilka kroków, czułem się okej. Przy kolejnych dwóch punktach byłem trochę ostrożniejszy. Najważniejsze, że wszystko jest w porządku - tłumaczył potem włoski tenisista.

Sinner opierał się faworyzowanemu rywalowi w ósmym gemie czwartego seta, miał jeszcze jednego breakpointa, ale ostatecznie, za trzecią piłką setową, Djoković dopiął swego.

Nadeszła partia decydująca, w której Djoković poszedł za ciosem, wygrywając w ponad 3,5 godziny 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. W półfinale Wimbledonu rozstawiony z numerem 1 Serb spotka się z faworytem gospodarzy, 12. w rankingu Cameronem Norrie.