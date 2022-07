Przed finałem zakopali wojenny topór. "Chodźmy do nocnego klubu i zaszalejmy!"

Djoković - Kyrgios: o której godzinie finał Wimbledonu? Novak Djoković i... czytaj dalej » Znanemu z wybuchowego charakteru i ciętego języka Kyrgiosowi zdarzało się w przeszłości krytykować utytułowanego rywala, nazywając go m.in. "człowiekiem bez kręgosłupa". Ale gdy na początku roku władze jego kraju zabroniły Serbowi występu w Australian Open, a następnie nakazały deportację Djokovica, 27-latek stanął w jego obronie.

Mimo to relacje między tenisistami pozostawały chłodne.

W niedzielę obaj staną naprzeciw siebie w finale wielkoszlemowego Wimbledonu.

Dla Kyrgiosa będzie to szansa na pierwszy w karierze tytuł w Wielkim Szlemie. 35-letni Djokovic, który Wimbledon wygrywał już sześciokrotnie, walczyć będzie o 21. tytuł i zbliżenie się w klasyfikacji wielkoszlemowych triumfatorów do Rafaela Nadala. Hiszpan ma ich w dorobku już 22. W tegorocznym Wimbledonie pokonała go kontuzja. Wycofał się przed półfinałowym meczem z Kyrgiosem.

Wymiana uprzejmości na korcie i na Instagramie

Zanim jednak Australijczyk z Serbem rozegrają swój trzeci pojedynek (dwa poprzednie w 2017 roku wygrał Kyrgios), spotkali się na treningu i zamienili kilka zdań.

Treść ich rozmowy ujawnił na Twitterze serbski dziennikarza Sasza Ozmo.

- Pięć lat zajęło ci powiedzenie o mnie czegoś miłego - miał zwrócić uwagę Djokovic.

- Ale broniłem cię, kiedy było trzeba - odpowiedział Kyrgios.

- To prawda, doceniam to - przyznał Serb.



#Djokovic and #Kyrgios at Aorangi.



Novak: It took you five years to say something nice about me, haha.



Nick: But I defended you when it mattered!



Novak: You did, I appreciate that. #Wimbledonpic.twitter.com/om8XQn1A4B — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) July 9, 2022





Wymiana zdań przeniosła się później do Internetu. Kyrgios zacytował tweeta Ozmo, pytając, czy teraz są już z Djokovicem przyjaciółmi.

"Jeśli zapraszasz mnie na drinka lub kolację, przyjmuję zaproszenie" - odpisał serbski tenisista. "Wygrany stawia" - dodał.

"Chodźmy do nocnego klubu i zaszalejmy!" - zażartował Australijczyk, tym razem jednak nie doczekawszy riposty.

Finałowy mecz Wimbledonu Djoković - Kyrgios rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15.

Relacja na żywo w eurosport.pl