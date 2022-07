Fenomenalny powrót Djokovicia w Wimbledonie. Rywal był o krok od awansu do półfinału

Zdaniem ekspertów, zdecydowanym faworytem wtorkowego starcia Djokovicia (3. ATP) z Sinnerem (13. ATP) był Serb. Przez wielu tenisista pochodzący z Belgradu był typowany do 21. zwycięstwa wielkoszlemowego w karierze, ale pierwszego od wygranej w Wimbledonie w 2021 roku. Syn Djokovicia wielkim fanem Nadala. "Skakał jak szalony" Novak Djoković... czytaj dalej »

Świetny początek Sinnera

Spotkania rozpoczęło się bardzo dobrze dla byłego lidera światowego rankingu. Djoković szybko przełamał swojego rywala, a po zaledwie kilku minutach walki prowadził już 2:0.

Od połowy pierwszego seta na korcie centralnym zaczął dominować jednak Włoch. Sinner grał coraz dokładniej, co momentalnie przełożyło się na rezultat na tablicy wyników.

Od stanu 4:1 dla Serba, 20-letni tenisista z Innichen wygrał sześć gemów, przegrywając w tym czasie tylko jednego. Cała partia zakończyła się jego triumfem 7:5.

W drugim secie przewaga Sinnera była jeszcze bardziej widoczna. Djoković nie miał argumentów, by powstrzymać świetnie serwującego przeciwnika. Trzynasty zawodnik rankingu ATP dodatkowo znakomicie returnował, co przyniosło mu dwa przełamania i zwycięstwo 6:2.

Źródło: Getty Images Jannik Sinner prowadził z Novakiem Djokoviciem 2-0 w setach

Znakomity powrót Djokovicia

Od awansu Włocha dzieliła już tylko jedna wygrana partia. Obraz gry dość nieoczekiwanie uległ jednak zmianie, a stroną przeważającą tym razem był sześciokrotny triumfator Wimbledonu. Serb nie popełniał w tej fazie meczu wielu błędów, a o jego wygranej 6:3 przesądziło zaledwie jedno przełamanie, w czwartym gemie seta.

Były lider zestawienia ATP kontynuował dobrą dyspozycję także w czwartej partii. Djoković raz po raz popisywał się fenomenalnymi zagraniami, szybko objął prowadzenie 4:0 i ostatecznie, zwyciężając 6:2, doprowadził do piątego seta.

Źródło: Getty Images Novak Djoković doprowadził do wyniku 2-2 w setach w meczu z Jannikiem Sinnerem

W decydujących fragmentach więcej zimnej krwi zachował bardziej utytułowany z tenisistów. Już w trzecim gemie przełamał rywala, a następnie umiejętnie kontrolował sytuację na korcie. Partia zakończyła się wynikiem 6:2, a z awansu do półfinału - po trwającym ponad trzy i pół godziny spotkaniu - mógł cieszyć się Serb.

- To były dwa różne mecze - powiedział później, komplementując rywala i stwierdzając, że Sinner ma przed sobą wielką przyszłość. Jak przyznał, po dwóch pierwszych setach skorzystał z przerwy na toaletę, gdzie "porozmawiał sam ze sobą przed lustrem".

Dzięki wygranej z Włochem, Djoković może obecnie pochwalić się serią 26 zwycięstw z rzędu na londyńskich kortach. Do półfinału wielkoszlemowych turniejów awansował po raz 43. w karierze, a do tej fazy Wimbledonu - po raz jedenasty.



Comeback complete @DjokerNole is a Wimbledon semi-finalist for the 11th time, sealing a sublime 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 victory against Jannik Sinner#Wimbledon#CentreCourt100pic.twitter.com/xdkN5os2H2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022





Kolejnym rywalem 35-latka będzie zwycięzca meczu pomiędzy Belgiem Davidem Goffinem (58. ATP) a Brytyjczykiem Cameronem Norriem (12. ATP).

Wyniku meczu 1/4 finału turnieju mężczyzn:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Jannik Sinner (Włochy, 10) 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2