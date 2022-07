Djoković po raz czwarty z rzędu w finale Wimbledonu. Kłopoty tylko na początku

Novak Djoković to jeden z faworytów tegorocznego Wimbledonu

W opinii ekspertów faworytem piątkowego półfinału pomiędzy Djokoviciem (3. ATP) a Norrie'em (12. ATP) był Serb. Za byłym liderem światowego rankingu przemawiało chociażby ogromne doświadczenie oraz fakt, że - po rezygnacji kontuzjowanego Nadala - zawodnik z Belgradu mógł realnie myśleć o 21. wielkoszlemowym zwycięstwie w karierze.

Zadanie nie należało jednak do najłatwiejszych, bo jego rywalem był ulubieniec lokalnej publiczności. Wierzono, że 26-latek urodzony w Johannesburgu może nawiązać do sukcesów innego Brytyjczyka, czyli Andy'ego Murraya, który triumfował na kortach Wimbledonu w 2013 i 2016 roku.

Po dwóch setach remis

Początek spotkania był bardzo nerwowy z obu stron. Zarówno jeden, jak i drugi zawodnik starali się wywrzeć presję na przeciwniku, ale prostych błędów było w tym fragmencie o wiele więcej niż efektownie wywalczonych punktów.

Grę nerwów lepiej wytrzymał Norrie. Niżej notowany z tenisistów z każdą minutą czuł się na centralnej arenie w Londynie coraz pewniej. Niesiony dopingiem trybun tenisista aż trzykrotnie przełamał nieskutecznego Djokovicia, co dało mu wygraną w inauguracyjnym secie 6:2.

Źródło: Getty Images Cameron Norrie wygrał inauguracyjnego seta w półfinale Wimbledonu

Druga partia była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Tym razem to Brytyjczyk miał ogromne problemy z wygrywaniem swoich gemów serwisowych. Serb atakował coraz agresywniej, znakomicie prezentując się w wymianach zza linii końcowej oraz przy returnie.

Z czterech break pointów w tym secie - przy żadnym ze strony rywala - wykorzystał tylko jednego, ale, jak się później okazało, było to decydujące dla losów wygranej. Jedyne przełamanie zagwarantowało mu bowiem triumf 6:3.

Źródło: Getty Images Novak Djoković wygrał drugiego seta w półfinale Wimbledonu

Djoković zdominował Norriego w końcówce

W trzeciej partii Djoković miał już bardziej wyraźną przewagę. 35-latek grał jak na sześciokrotnego zwycięzcę Wimbledonu przystało. Co więcej sprzyjało mu szczęście, bo po jego uderzeniach piłki kilkukrotnie przetaczały się na stronę rywala, całkowicie go zaskakując.

Norrie - w przeciwieństwie do początkowych fragmentów spotkania - grał bojaźliwie, a dodatkowo popełniał niezliczoną liczbę niewymuszonych błędów, co odbiło się w rezultacie na tablicy wyników. Serb zwyciężył w tej odsłonie 6:2, a od awansu dzielił go już tylko jeden wygrany set.

Czwarta partia była dla znakomitego tenisisty formalnością. Djoković już w pierwszym gemie przełamał przeciwnika, a w kolejnych minutach umiejętnie bronił wypracowanej przez siebie przewagi.

Po przeszło dwóch i pół godzinie rywalizacji wygrał seta 6:4, meldując się tym samym w ósmym finale turnieju wielkoszlemowego w Londynie. Jeśli wygra kolejne starcie, w klasyfikacji zwycięstw w Wimbledonie dorówna słynnemu Amerykaninowi Pete'owi Samprasowi, który na swoim koncie ma siedem triumfów.

Rywalem Djokovicia w walce o tytuł będzie Australijczyk Nick Kyrgios (40. ATP), który otrzymał walkowera za mecz z niezdolnym do gry Nadalem (4. ATP).

Początek niedzielnego finału o godzinie 15.00 czasu polskiego. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Wynik meczu 1/2 finału turnieju mężczyzn:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Cameron Norrie (Wielka Brytania, 9) 2:6, 6:3, 6:2, 6:4