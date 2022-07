Wściekły Kyrgios. "Ona wypiła 700 drinków, wyrzuć ją z trybun!"

21. raz Djokovicia. Niesforny Kyrgios pokonany w finale Wimbledonu Nick Kyrgios... czytaj dalej »

Kyrgios, który po raz pierwszy w karierze awansował do finału wielkoszlemowego turnieju, zaskoczył faworyzowanego Djokovicia w pierwszym secie. Serb zdołał jednak wyrównać stan meczu. To właśnie na początku trzeciej partii Kyrgios wpadł w furię.

W momencie gdy serwis był po stronie Australijczyka, przerwał on grę, by poskarżyć się sędziemu. Jego zdaniem, jedna z kobiet zasiadających na trybunach, cały czas rozpraszała go podczas podania.

- Ona rozprasza mnie, kiedy serwuję w finale Wimbledonu! – denerwował się Australijczyk.

"Dlaczego jej nie wyrzucisz?"

Kyrgios wskazał nawet osobę, która sprawiała mu problemy.

Źródło: Getty Images Nick Kyrgios znany jest z wybuchowego temperamentu

- Wiem dokładnie, kto to jest. To ta w sukience. Wygląda, jakby wypiła 700 drinków. Mówi do mnie w trakcie wymiany, a ty na to nie reagujesz. Dlaczego jej nie wyrzucisz? Czemu ona ciągle tu jest? – Kyrgios pytał arbitra.

Francuski sędzia Renaud Lichtenstein zdecydował się nawet skorzystać z mikrofalówki i poinformować służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo o tym, co się dzieje na trybunach. Nie pomogło to jednak 27-latkowi z Canberry.



pic.twitter.com/IdC6CuyjgQ — The Muse (@crypticmusings) July 10, 2022

Poirytowany tenisista z Australii przegrał trzeciego seta 4:6. W czwartym, jak się okazało decydującym, Djoković potrzebował tie breaka, by pokonać rywala i zdobyć 21. tytuł wielkoszlemowy.