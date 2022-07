Kyrgios nie rozpacza po finale Wimbledonu. "Gdybym wygrał, dopiero miałbym problemy"

Ciekawie po finale Wimbledonu. Bromans Djokovicia z Kyrgiosem, niespodziewany gość i rocznica ślubu Wywiady po finale... czytaj dalej » - Zajęło mi prawie dziesięć lat kariery, by w końcu dojść do punktu, w którym grałem o wielkoszlemowy tytuł. Zabrakło niewiele, ale mój tenis jest właśnie na tym poziomie - zapewnił 27-letni Kyrgios po niedzielnym finale.

- W pierwszym secie wyglądało to tak, jakbym grał w wielu finałach. Myślę, że całkiem dobrze poradziłem sobie z presją - stwierdził australijski tenisista. - Gdy patrzy się na to, co Novak zrobił innym przeciwnikom, to nie jest miłe uczucie. Ale byłem tam. Nie uważam, bym odstawał od najlepszej ósemki. Grałem w wielkoszlemowym finale z jednym z najlepszych tenisistów wszech czasów.

Cenna lekcja Australijczyka

- Mam tę lekcję już za sobą. Potrafię czerpać z tego doświadczenia - przekonywał tenisista, sklasyfikowany przed turniejem na 45. miejscu rankingu ATP. - Zawsze czułem, że należę do tego miejsca. Moja gra zawsze była dobra, musiałem ją tylko poskładać w całość w ciągu kilku ostatnich tygodni.

Swego rodzaju znakiem rozpoznawczym Australijczyka jest jego wybuchowy charakter. Niemal każde jego wyjście na kort w pewnym momencie przeradza się w dyskusję z arbitrem, kibicami lub członkami własnego sztabu. Nie inaczej było podczas niedzielnego finału. W trakcie pomeczowych wywiadów nie uciekł więc od pytania, czy nie powinien poświęcić więcej czasu na ćwiczenie opanowania.

- Myślę, że każdy z pozostałych 126 pokonanych graczy mógłby popracować nad opanowaniem - odbił piłeczkę Kyrgios. - Ale tak, momentami oczywiście się denerwowałem. Po prostu miałem świadomość, że wygrywając ten turniej stanę się nieśmiertelnym tenisistą.



Jednak w porażce z Djokoviciem, którego jeszcze na korcie nazwał "bogiem tenisa", Kyrgios widzi przede wszystkim pozytywy.

- Gdybym dzisiaj wygrał, miałbym problem z motywacją. Przez całe moje życie mówiono mi, że wygranie Wimbledonu jest największym osiągnięciem. Czuję, że gdybym wygrał, to dopiero miałbym problemy, ponieważ tenisowy szczyt miałbym już za sobą - stwierdził Australijczyk.