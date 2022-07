Kyrgios kandydatem do triumfu w Wimbledonie. "Tylko wielki rywal może go pokonać"

Najgorętszy mecz Wimbledonu. Kyrgios zażądał dyskwalifikacji rywala Działo się w... czytaj dalej » Kyrgios w meczu o czwartą rundę po kapitalnym i niezwykle emocjonującym widowisku wyeliminował faworyzowanego Stefanosa Tsitsipasa z Grecji. W wielu momentach pokazał rewelacyjną grę.

Problemy na początku

Warto przypomnieć, że zawodnik z antypodów był bliski odpadnięcia z turnieju już w pierwszym meczu. Tam zmierzył się z Brytyjczykiem Paulem Jubbem.

Reprezentant gospodarzy dostał od organizatorów tzw. dziką kartę i walczył niezwykle dzielnie. Kyrgios wygrał dopiero po pięciu setach. W ostatniej partii zwyciężył 7:5.

W drugim spotkaniu Australijczyk zaprezentował się zdecydowanie lepiej. Pewnie wygrał 6:2, 6:3, 6:1 z Serbem Filipem Krajinoviciem. W krótkim meczu zaserwował 24 asy.

Źródło: Getty Images Nick Kyrgios gra kapitalnie

Największa szansa w Londynie

W poniedziałek zmierzy się z Amerykaninem Brandonem Nakashimą i będzie zdecydowanym faworytem tego pojedynku.

- Nick jest teraz inną osobą - uważa Wilander. – Po drugiej rundzie stwierdził, że jego największą szansą na wygranie imprezy wielkoszlemowej jest zwycięstwo właśnie w Wimbledonie. Powiedział, że uważa się za dobrego tenisistę. Myślę, że po tym, co zrobił z Tsitsipasem, jeszcze bardziej wierzy, że to jest możliwe. Gra i serwuje znakomicie. Nigdy nie widziałem go tak skupionego na korcie. Tylko wielki przeciwnik może go pokonać – dodaje były lider światowego rankingu.

Kyrgios rywalizuje w dolnej części singlowej drabinki. W półfinale może zmierzyć się z Rafaelem Nadalem, a na Novaka Djokovicia trafić może jedynie w finale.