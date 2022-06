Jeden z głównych faworytów Matteo Berrettini wycofany z Wimbledonu

Matteo Berrettini to finalista Wimbledonu z 2021 roku

Rafa Nadal przełamał Matteo Berrettiniego w ósmym gemie czwartego seta półfinału Australian Open. Zobacz, jak do tego doszło. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Berrettini awansował do ćwierćfinału Australian Open

Fatalna wiadomość napłynęła z Londynu we wtorek w południe, nim tenisiści ruszyli na korty.

Były finalista Wimbledonu zrezygnował z turnieju przez zakażenie koronawirusem Marin Cilić nie... czytaj dalej » "Ze złamanym sercem muszę ogłosić, że byłem zmuszony wycofać się z Wimbledonu z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19" - ogłosił w mediach społecznościowych Berrettini.

W związku z objawami grypopodobnymi od kilku dni finalista Wimbledonu z zeszłego roku - 7:6 (7-4), 4:6, 4:6, 3:6 w finale z Novakiem Djokoviciem - pozostawał w izolacji.

"Wrócę silniejszy"

"Choć objawy nie były poważne, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo współzawodników i wszystkich pracujących przy turnieju zdecydowałem się wykonać kolejny test. Brak mi słów, by opisać, jak ekstremalnie jest to rozczarowujące. Na ten rok to koniec marzeń, ale wrócę silniejszy" - zapowiedział, przekazując czarną nowinę.



W drodze do Wimbledonu Berrettini, który niedawno wrócił po kontuzji, wygrał oba turnieje na trawie, do których przystąpił - Stuttgart i Queen's, wygrywając dziewięć meczów z rzędu.

Faworyt numer 2

Zgodnie z naszym matematycznym modelem Berrettini był drugim największym faworytem Wimbledonu - za obrońcą tytułu Novakiem Djokoviciem, a przed zwycięzcą tegorocznych wielkoszlemowych turniejów Australian Open i Roland Garros Rafą Nadalem i Hubertem Hurkaczem, który niespodziewanie pożegnał się z turniejem już pierwszego dnia.

W 1. rundzie Wimbledonu Berrettini miał się spotkać z Chilijczykiem Cristianem Garinem. Miejsce 11. w światowym rankingu Włocha w drabince londyńskiego wielkiego szlema zajmie lucky loser Elias Ymer.