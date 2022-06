Od depresji do debiutu w Wielkim Szlemie. Poruszająca historia Mai Chwalińskiej

Depresja kazała jej się zatrzymać. Tenisistka Maja Chwalińska zawiesza karierę, by o siebie zadbać. To już kolejna osoba ze świata sportu, która o depresji mówi głośno. Depresja może dotknąć każdego. Szacuje się, że tylko w czasie pandemii liczba Polaków zmagających się z nią wzrosła dwukrotnie.

Piłka meczowa dla Egipcjanki w 1. rundzie kwalifikacji do RG.

20-latka z Dąbrowy Górniczej w decydującym o awansie na korty All England Lawn Tennis and Croquet Club pokonała 3:6, 6:3, 6:4 byłą półfinalistkę Australian Open oraz US Open, Amerykankę Coco Vandeweghe.

W tym tygodniu musiała triumfować aż w trzech pojedynkach, aby zapewnić sobie udział w Wimbledonie.

Obecnie - niczym wiele koleżanek z reprezentacji - cieszy się ze sporych sukcesów, lecz całkiem niedawno znalazła się na sporym zakręcie kariery.

W lipcu 2021 roku, po porażce z Clarą Burel 6;7, 4;6 w pierwszej rundzie kwalifikacji… Wimbledonu, ogłosiła zawieszenie kariery. Powodem decyzji była zła kondycja psychiczna i fizyczna.

Drobna, mierząca 164 cm zawodniczka zmagała się praktycznie od początku przygody z tenisem z wieloma przewlekłymi urazami, a cieniem na wszystkim kładła się kiełkująca od lat depresja.

- Zawsze chce się grać jak najlepiej, a nie zawsze to wychodzi. Cały czas miałam jakieś kontuzje, moje ciało dawało sygnały, że jest przeciążone. Nie miałam radości z gry w tenisa, na każdym meczu walczyłam sama ze sobą. Były takie momenty, że nawet nie wiedziałam, z kim ja gram - opowiadała w listopadzie poprzedniego roku przed kamerami "Dzień Dobry TVN".

Wtedy już zdecydowała się powoli wracać do treningów. Walczyła sama ze sobą. Zapewne jeszcze bardziej niż z którąkolwiek z rywalek.

- Nie było treningu, żebym nie płakała. (…) Miałam duży problem z tym, że utożsamiałam się bardzo z tenisem, wszystko jest OK, jeśli wygrywasz. Ale jeżeli tak bardzo tym żyjesz i przegrywasz, to ja po prostu myślałam, że jestem beznadziejna - wyznała na naszych antenach.

Oglądasz Wideo: Paulina Chacińska/Fakty po południu TVN24 "Taka choroba nie wybiera". Tenisistka Maja Chwalińska zawiesza karierę z powodu depresji

Bandaże nie przeszkadzały

W tym roku do gry powróciła na dobre i, jak widać, ambicje popłaciły.

- Brak mi słów. Nie wiem, co powiedzieć. Nie spodziewałam się tego. Jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwa. Teraz nie czuję zmęczenia, prawdopodobnie w piątek zacznie mi doskwierać, lecz teraz po prostu cieszę się chwilą i przypływem emocji. To zmęczenie nie ma znaczenia - mówiła w czwartek jeszcze na korcie, tuż po pokonaniu Vandeweghe.

Zapewne cały twardy charakter pokazała w pigułce wypowiedzią, w której odniosła się do mocno zabandażowanej nogi, z jaką przyszło jej tego dnia grać.

- Kilka osób pytało się mnie, czy wszystko ze mną w porządku. Odpowiadałam, że to tylko tenis. Nie jest tak źle. Jest OK - jedynie uśmiechnęła się szeroko.

W singlu w Wimbledonie zobaczymy aż pięć Polek. W Londynie zagrają też: Iga Świątek, Magda Linette, Magda Fręch i kolejna kwalifikantka Katarzyna Kawa. Start 27 czerwca.