Odwróciła losy meczu. Największy sukces Kawy w Wielkim Szlemie

Zobacz, co powiedziała Katarzyna Kawa po porażce w pierwszej rundzie Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Katarzyna Kawa przegrała z Mihaelą Buzarnescu 3:6, 5:7 w pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Kawa przegrała z Buzarnescu w 1. rundzie kwalifikacji do US...

Kawa przegrała z Buzarnescu w 1. rundzie kwalifikacji do US Open

Mihaela Buzarnescu wygrała pierwszego seta 6:3 z Katarzyną Kawą w pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz piłkę setową z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Buzarnescu wygrała 1. seta z Kawą w 1. rundzie kwalifikacji do...

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZE POLAKÓW W 1. DNIU WIMBLEDONU >>>

29-letnia Kawa do londyńskiego turnieju przedzierała się przez kwalifikacje, w trakcie których ograła trzy wymagające rywalki. To jej drugi wielkoszlemowy występ w głównej drabince w karierze. Premierowy miał miejsce w roku 2020, gdy odpadła w pierwszej rundzie US Open.

Chwalińska autorką sensacji dnia. Polska debiutanka w drugiej rundzie Wimbledonu Maja Chwalińska w... czytaj dalej » W poniedziałek przeciwniczką Polki (WTA 91.) na korcie numer 10 była Marino, sklasyfikowana w rankingu na 104. pozycji. Największym wielkoszlemowym sukcesem 31-letniej Kanadyjki pozostaje trzecia runda Rolanda Garrosa (2011).

Mecz przerwany przez deszcz

Walka gem za gem w pierwszym secie trwała do stanu 2:2. W piątej odsłonie Kawa przełamała podanie Kanadyjki w imponujący sposób, wygrywając do zera. To był - jak się później okazało - kluczowy moment.

Polka konsekwentnie dopisywała kolejne gemy serwisowe i prowadziła 5:4. Długo jednak nie potrafiła rozstrzygnąć seta, choć miała aż sześć piłek setowych, gdy znów rozpadało się w Londynie. Mecz przerwano na ponad godzinę. Po powrocie Kawa w końcu wykorzystała siódmą szansę po 53 minutach gry.

W drugim secie doszło aż do pięciu przełamań, z czego trzy należały do Marino, dlatego Kanadyjka ostatecznie wygrała 6:3.

Marino serwowała, aby awansować

Trzecia, decydująca partia źle rozpoczęła się dla Kawy. Polka straciła swoje podanie w pierwszym gemie. W dodatku do zera. Za chwilę było 0:2. Długo nie dochodziło do kolejnego przełamania. Marino przy stanie 5:4 serwowała, aby awansować.

Polka nie poddała się, wykorzystała drugiego break pointa i wyrównała. Za chwilę utrzymała podanie, wychodząc na prowadzenie 6:5. Marino była pod presją, a Kawa poszła za ciosem. W 12. gemie wykorzystała drugą piłkę meczową.

Spotkanie trwało dwie godziny i 28 minut.

Źródło: Getty Images Katarzyna Kawa w akcji

Kawa - Jabeur w drugiej rundzie

W drugiej rundzie Kawa zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Ons Jabeur. Tunezyjka w niespełna godzinę wyeliminowała Szwedkę Mirjam Bjorklund 6:1, 6:3.

W ubiegłorocznej edycji Jabeur w 1/8 finału wyeliminowała Igę Świątek. Polka wimbledońskie zmagania rozpocznie we wtorek, kiedy zagra z chorwacką kwalifikantką Janą Fett.

Katarzyna Kawa (Polska) - Rebecca Marino (Kanada) 6:4, 3:6, 7:5