Kawa bez kolejnej niespodzianki na Wimbledonie. Wiceliderka rankingu gra dalej

Zobacz, co powiedziała Katarzyna Kawa po porażce w pierwszej rundzie Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ KATARZYNY KAWY Z ONS JABEUR NA EUROSPORT.PL

W pierwszej rundzie Kawa (132. WTA) niespodziewanie pokonała wyżej notowaną Kanadyjkę Rebeccę Marino (104. WTA) 6:4, 3:6, 7:5. Tunezyjka (2. WTA) okazała się z kolei lepsza od Szwedki Mirjam Bjorklund (125. WTA), wygrywając 6:1, 6:2. Miłe złego początki. Chwalińska wyeliminowana z Wimbledonu Nie było kolejnej... czytaj dalej »

Kawa bez awansu do trzeciej rundy

W środę Polkę czekało więc o wiele trudniejsze wyzwanie niż w pierwszym meczu. Wiceliderka światowego rankingu świetnie rozpoczęła spotkanie, przełamując 29-letnią rywalkę już w gemie otwarcia.

Kawa nie zamierzała się poddawać. Po okresie bardzo dobrej gry szybko odłamała Jabeur, a kilka minut później prowadziła już 3:2.

W kluczowych momentach ewidentnie brakowało jej jednak doświadczenia, co skrzętnie wykorzystała tenisistka pochodząca z Ksar Hellal. Po 37 minutach rywalizacji Tunezyjka wygrała seta 6:4.

Druga partia również nie rozpoczęła się najlepiej dla reprezentantki Polski. Kawa przegrywała 0:3 i była zmuszona do wzięcia przerwy medycznej ze względu na problemy z ramieniem. Po powrocie nie była już w stanie przeciwstawić się 27-latce. Jabeur wygrała seta do zera i to ona zameldowała się w 1/16 finału.

Źródło: PAP Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie Wimbledonu

W trzeciej rundzie Tunezyjka zmierzy się z Diane Parry (77. WTA). Francuzka awansowała do tego etapu zmagań po zwycięstwie z Japonką Mai Hontamą (139. WTA) 6:3, 6:2.

Wynik meczu drugiej rundy Wimbledonu:

Katarzyna Kawa (Polska) - Ons Jabeur (Tunezja, 3) 4:6, 0:6