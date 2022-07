Polscy debliści odwrócili losy meczu. W końcówce nie dali Serbom szans

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

Niewykorzystane okazje

Majchrzak i Zieliński mieli dzięki temu więcej czasu na przeanalizowanie błędów oraz opracowanie strategii na dalszą część meczu. Trzeba przypomnieć, że w pierwszej partii to oni wypracowali sobie przewagę nad rywalami. Biało-Czerwoni w czwartek prowadzili po przełamaniu 3:1, potem dwukrotnie utrzymali podanie i zrobiło się 5:2. Polacy byli o krok od wygrania otwierającego seta, ale nie zdołali postawić kropki nad i. Udało się to Serbom, którzy wygrali pięć kolejnych gemów, odwracając sytuację.

Rozpędzeni przeciwnicy przed przerwaniem meczu zdążyli jeszcze wykorzystać break point na początku drugiej odsłony i wygrać gema przy własnym serwisie.

Nasi reprezentanci po wznowieniu spotkania w piątek obronili się przed kolejnym przełamaniem, ale odrobienie strat było już trudniejszym wyzwaniem. Serbowie skutecznie pilnowali prowadzenia aż do 10. gema. Majchrzak i Zieliński wygrali wówczas trzy piłki z rzędu przy podaniu rywali, dzięki czemu mieli aż trzy szanse na przedłużenie emocji w tej partii. Wykorzystali ostatnią z nich i na tablicy wyników był już remis 5:5. Niestety to, co udało im się zyskać w tym gemie, oddali już chwilę później. Przeciwnicy odpowiedzieli kolejnym przełamaniem, a następnie pewnie przypieczętowali kolejną wygraną 7:5. Iga Świątek - Alize Cornet: kiedy i o której godzinie mecz? Iga Świątek -... czytaj dalej »

Przebudzenie Biało-Czerwonych

W trzeciej części meczu żadna ze stron długo nie potrafiła wypracować sobie przewagi. Przełom nastąpił dopiero w 8. gemie, gdy polscy tenisiści mieli pierwszego break pointa w tym secie i nie zmarnowali okazji. Djere i Lajović co prawda po chwili odłamali, ale tym razem końcówka należała już do naszego duetu, który zamknął seta przy serwisie Serbów wynikiem 7:5.

Podbudowani tym sukcesem Polacy zaczęli wreszcie dominować na londyńskim korcie. W czwartej partii z zapasem przełamania prowadzili już 3:0. Nie wypuścili takiej szansy z rąk, pilnując przewagi do końca seta. Wyrównali stan rywalizacji zwycięstwem 6:3.

Piąta i ostatnia część tej konfrontacji również rozpoczęła się rewelacyjnie dla polskiej pary, która znów zbudowała sobie przewagę 3:0, ale tym razem aż z dwoma przełamaniami na koncie. Serbowie zdołali odrobić tylko cześć tych strat i ostatecznie przegrali decydującego seta 4:6.

Majchrzak powetował sobie w ten sposób bardzo krótką przygodę z turniejem singlistów w tegorocznym Wimbledonie. 26-letni piotrkowianin już w pierwszej rundzie przegrał w trzech setach z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem.

W drugiej rundzie debla polski duet zmierzy się z Amerykanami Denisem Kudlą i Jackiem Sockiem.