Sensacja w Wimbledonie. Odpadła jedna z najgroźniejszych rywalek Świątek

Debiutująca w drabince głównej londyńskiej imprezy Niemeier potrzebowała zaledwie 58 minut, by wyeliminować świetnie grającą w ostatnich miesiącach Kontaveit.

Jej triumf jest o tyle cenny, że 22-letnia zawodniczka z Dortmundu nigdy wcześniej nie grała z żadną rywalką z czołowej dziesiątki rankingu WTA.



Kontaveit była jedną z faworytek

Szokujące wyznanie tenisistki. "Cała szatnia była chora, ale nic nie mówiliśmy" Pozytywne wyniki... czytaj dalej » O cztery lata starsza Estonka jest triumfatorką sześciu turniejów WTA.

W lutym tego roku dotarła między innymi do finału imprezy WTA 1000 w Dausze, w którym przegrała z Igą Świątek. Dwa tygodnie wcześniej zwyciężyła z kolei w imprezie rozgrywanej w Sankt Petersburgu.

Środowe mecze w Wimbledonie rozpoczęły się ponad godzinę później niż planowano. Powodem były opady deszczu.

Wynik meczu drugiej rundy gry pojedynczej kobiet:

Jule Niemeier (Niemcy) - Anett Kontaveit (Estonia, 2) 6:4, 6:0