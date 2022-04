Ukraińska tenisistka nie chce całkowitego odsunięcia Rosjan i Białorusinów. Stawia jeden warunek

Elina Switolina pokonała Simonę Halep 6:3, 6:3. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Organizatorzy wielkoszlemowego Wimbledonu zakazali w środę występu w tegorocznej edycji turnieju tenisistom z Rosji i Białorusi w związku z udziałem tych państw w agresji zbrojnej na Ukrainę.



Decyzja All England Lawn Tennis Club (AELTC) została skrytykowana między innymi przez organizacje tenisowe ATP oraz WTA.

Jelina Switolina: chcemy tylko, żeby się określili

"Szaleństwo". Djoković wstawił się za tenisistami z Rosji i Białorusi Decyzja o... czytaj dalej » Switolina w środę, wraz z grupą innych ukraińskich tenisistów, poparła decyzję organizatorów, ale w czwartkowej rozmowie z BBC, cytowanej przez agencję Reuters, nieco złagodziła swoje stanowisko.



- Nie chcemy, żeby byli całkowicie odsunięci - przyznała Ukrainka.



- Jeśli nie wypowiadają się przeciwko rosyjskiemu rządowi, słusznie nałożono na nich zakaz występów. Chcemy tylko, żeby się określili, czy są z nami i resztą świata, czy też z rosyjskim rządem. To jest dla mnie główny punkt. Jeżeli nie wybrali, nie zagłosowali na ten rząd, to uczciwie powinni mieć możliwość gry i rywalizacji - dodała.



Switolina, której rodzina i przyjaciele przebywają na Ukrainie, zaznaczyła jednocześnie, że rosyjscy i białoruscy gracze muszą zrobić więcej.



- Mogę policzyć na palcach jednej ręki, ilu rosyjskich i białoruskich tenisistów pytało mnie, jak mi idzie, jak się miewa moja rodzina, czy wszyscy są bezpieczni? - przyznała.

Jelina Switolina: jest mi przykro

- Dlatego jest mi przykro. Osobiście niektórzy ludzie powinni zrobić trochę więcej niż dotychczas. To dziwne. Sposób, w jaki postępują rosyjscy i białoruscy tenisiści, jest bardzo smutny. Jesteśmy kolegami, którzy widują się co tydzień, więc szokujące jest widzieć tę zmianę. I to tak szybko - dodała.



Tegoroczny prestiżowy turniej na londyńskiej trawie odbędzie się w dniach 27 czerwca - 10 lipca.