Jelena Rybakina. Tak młodej finalistki Wimbledon dawno nie widział

Halep nie zostanie królową Wimbledonu. Życiowy sukces Kazaszki Jelena Rybakina... czytaj dalej » Ani Rybakina, ani Jabeur w wielkoszlemowych turniejach jeszcze nie rządziły. Przed tegorocznym Wimbledonem obie najdalej docierały do ćwierćfinału. Kazaszka, choć urodzona w Moskwie, 1/4 finału osiągnęła rok temu w Paryżu. Tunezyjka - w Australian Open 2020.

23-latka w drodze do finału nie musiała grać z żadną zawodniczką z Top 10, gdyż te odpadały wcześniej. W tej samej połówce drabinki była m.in. najwyżej rozstawiona Iga Świątek, która przegrała w trzeciej rundzie. Czwartkowa wygrana z faworyzowaną Simoną Halep to jednak nie lada sztuka. Rumunka w przeszłości była liderką rankingu, a Wimbledon wygrała w 2019 roku.

Rybakina zdominowała bardziej utytułowaną rywalkę, a kluczem do zwycięstwa okazał się świetnie funkcjonujący serwis. Posłała pięć asów, a w pierwszym secie nie dała Halep żadnej okazji do przełamania.

- Nie wiem, jak to opisać… - zaniemówiła, gdy na gorąco miała powiedzieć o niespodziewanym zwycięstwie. Była wzruszona.



Rybakina najmłodsza od Muguryzy

W Londynie idzie jej jak z płatka. Oddała dotąd tylko jednego seta.

To nie wszystko. Kazaszka właśnie stała się najmłodszą od 2015 roku finalistką Wimbledonu. Szmat czasu. Garbine Muguruza, która w półfinale okazała się poza zasięgiem Agnieszki Radwańskiej, miała wtedy 21 lat.

- Zwykle mam wzloty i upadki, które wynikają z nerwów, ale dzisiaj byłam psychicznie przygotowana i zrobiłam wszystko, co mogłam – dodała Rybakina, rozstawiona z dalekim numerem 17.

Z Jabeur, aktualną wiceliderką światowego rankingu, Rybakina ma bilans 1-2. Tunezyjka jest pierwszą tenisistką z Afryki, która wystąpi w finale wielkoszlemowego turnieju.

W czwartek pokonała Niemkę Tatjanę Marię 6:2, 3:6, 6:1.

Wyniki czwartkowych półfinałów singla kobiet:



Ons Jabeur (Tunezja, 3) - Tatjana Maria (Niemcy) 6:2, 3:6, 6:1

Jelena Rybakina (Kazachstan, 17) - Simona Halep (Rumunia, 16) 6:3, 6:3