Z braku pieniędzy chciał już kończyć karierę. Sukces na Wimbledonie zmienia jego życie

Zajmujący 99. miejsce w światowym rankingu 29-letni Kubler w sobotę pokonał wyżej notowanego Amerykanina Jacka Socka 6:2, 4:6, 5:7, 7:6 (7-4), 6:3 i zapewnił sobie jednorazową premię w wysokości 190 tys. funtów.

Tymczasem przez cały sezon 2022 zarobił 154 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu 127 tys. funtów.

Najgorętszy mecz Wimbledonu. Kyrgios zażądał dyskwalifikacji rywala Działo się w... czytaj dalej » Nic więc dziwnego, że po awansie do 4. rundy Wimbledonu 29-latek podkreślił, że nagroda finansowa uzyskana w londyńskim turnieju jest dla niego "życiową zmianą". Przyznał, że z braku pieniędzy myślał już o zakończeniu kariery.

- Tak, to zmienia moje życie. Dzięki tym pieniądzom będę mógł częściej zatrudniać fizjoterapeutę, pracować więcej tygodni z trenerem. To daje większe szanse na powtórzenie w przyszłości takiego sukcesu - powiedział po meczu Kubler.

Utrzymywał się z innej pracy

Australijczyk przyznał, że myślał o rzuceniu zawodowego tenisa, zwłaszcza po kontuzji kolana, która na dłuższy czas wyeliminowała go z gry w 2016 roku. Wtedy utrzymywał się z pracy trenerskiej.

- To były ciężkie czasy, przeżywa to pewnie większość tenisistów. Myślałem wówczas, że może czas zająć się czymś innym. Zająłem się trenowaniem i byłem sparingpartnerem innych zawodników. Zacząłem zarabiać całkiem niezłe pieniądze i pomyślałem, że mogę być naprawdę szczęśliwy, robiąc to. To był moment, w którym byłem najbliżej zakończenia kariery - podkreślił.

W kolejnej rundzie Kubler sprawdzi kolejnego Amerykanina, rozstawionego z numerem 11 Taylora Fritza. W przypadku zwycięstwa zarobi kolejne 120 tys. funtów - ćwierćfinał Wimbledonu został w tym roku wyceniony na 310 tys. funtów.

Wimbledon 2022 - nagrody w grze pojedynczej kobiet i mężczyzn:

2 000 000 funtów - zwycięstwo

1 050 000 - finał

535 000 - półfinał

310 000 - ćwierćfinał

190 000 - 4. runda

120 000 - 3. runda

78 000 - 2. runda

50 000 - 1. runda