"Najlepsze o Idze Świątek". Za to kibice uwielbiają Polkę

Piękny sen polskiej liderki rankingu skończył się w sobotę, gdy w meczu o 4. rundę londyńskiego wielkiego szlema przegrała wyraźnie z Cornet 4:6, 2:6. Była to jej pierwsza porażka od 16 lutego.

Wimbledon niewygodny dla liderek. Występ Świątek potwierdzeniem W jedenastu... czytaj dalej » W tym czasie zdążyła wygrać 37 meczów i sześć turniejów z rzędu. Choć koniec serii musiał boleć, Świątek pozostała sobą i nawet w takich okolicznościach nie zapomniała o swoich kibicach, którzy są przy niej i z którymi ona sama jest na dobre i na złe.

Na piękny gest Świątek zwrócił uwagę dziennikarz James Gray.

Najlepsze o Idze Świątek

"Najlepsze o Idze Świątek? Nim zeszła z kortu, zatrzymała się i rozdała mnóstwo autografów, czego zawodnicy, którzy przegrali, zwykle nie robią" - pochwalił Polkę brytyjski dziennikarz.



Best thing about Iga Swiatek today? She stopped and signed a load of autographs before coming off court, which players who have lost don't often do.



Nice touch.#Wimbledon — James Gray (@jamesgraysport) July 2, 2022





Takich momentów z klasą Świątek po porażce miała zresztą więcej. Gdy dziękowała Cornet za grę, uczyniła wszystko, by Francuzka zapamiętała ten moment na długo. Polka z uśmiechem gratulowała jej skądinąd w pełni zasłużonego zwycięstwa.

Pełna uznania dla rywalki była też na konferencji prasowej. Ale trochę żałowała, że jej seria wygranych meczów z rzędu dobiegła końca.

Koniec serii

- Ta seria przerosła wszelkie moje oczekiwania. Zaakceptowałam, że jej koniec może nadejść. Dzięki temu podeszłam do tego z większym dystansem. Być może gdyby nie trawa, trwałaby trochę dłużej - podkreśliła po spotkaniu z Cornet najlepsza tenisistka trwającego sezonu.

Najdłuższe serie zwycięstw w kobiecym tenisie w erze Open:

1. Martina Navratilova: 74 wygrane w 1984 (miała też serie: 58, 54, 41, 37 i 36);

2. Steffi Graf: 66 wygranych w 1989-1990 (46 i 45);

3. Margaret Court: 57 wygranych w 1972-1973;

4. Chris Evert: 55 wygranych w 1974 (41 i 36);

5. Iga Świątek: 37 wygranych w 2022;

5. Martina Hingis: 37 wygranych w 1997;

6. Monica Seles: 36 wygranych w 1990;

7. Venus Williams: 35 wygranych w 2000.