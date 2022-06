Iga Świątek dogoniła Martinę Hingis. Licznik zwycięstw bije dalej

Zdecydowana liderka rankingu WTA odniosła swoją drugą wygraną na kortach trawiastych w tym roku. Rywalizację na tej nawierzchni rozpoczęła dopiero w 1. rundzie Wimbledonu, pokonując chorwacką kwalifikantkę Janę Fett 6:0, 6:3.

W czwartek na drodze Polki stanęła zawodniczka, która nie przeszła kwalifikacji w tej edycji londyńskiej imprezy. Holenderka dostała się do głównej drabinki jako tzw. "lucky loserka" po wycofaniu się Danki Kovinić. Pattinama Kerkhove okazała się jednak bardzo wymagającą rywalką. Uległa faworytce dopiero po trzech setach 4:6, 6:4, 3:6. Były nerwy i złość, potem ulga. Świątek gra dalej w Wimbledonie Łatwo nie było,... czytaj dalej »

Zrównała się z Hingis

Zwycięstwo 21-letniej raszynianki rodziło się w bólach, ale ostatecznie pozwoliło jej zameldować się w trzeciej rundzie wielkoszlemowej imprezy i przedłużyć imponującą serię. Świątek nie doznała porażki od połowy lutego, a jej licznik wskazuje obecnie 37 wygranych meczów z rzędu.

Tyle samo podczas najdłuższej passy w karierze miała w 1997 roku słynna Szwajcarka Martina Hingis.

Obecnie przed Polką w tym zestawieniu pozostają już tylko cztery legendy kobiecego tenisa, które imponujące sukcesy odnosiły na bardzo długo przed narodzinami Świątek: Chris Evert, Margaret Court, Steffi Graf i rekordzistka wszech czasów Martina Navratilova. Przeskoczenie choćby jednej z nich będzie jednak niezwykle trudnym wyzwaniem dla zawodniczki z Raszyna. Czwarta na liście Evert w 1974 roku odniosła aż 55 kolejnych zwycięstw.



37 - Iga #Swiatek has won 37 consecutive matches, equalling the longest winning streak in the WTA Tour since 1990 (37 wins in a row made by Martina Hingis in 1997). Storybook.#Wimbledon#Wimbledon2022@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/YQsy23Bjgs — OptaAce (@OptaAce) June 30, 2022





Najdłuższe serie zwycięstw w kobiecym tenisie w erze Open:

1. Martina Navratilova: 74 wygrane w 1984 (miała też serie: 58, 54, 41, 37 i 36);

2. Steffi Graf: 66 wygranych w 1989-1990 (inne serie: 46 i 45);

3. Margaret Court: 57 wygranych w 1972-1973;

4. Chris Evert: 55 wygranych w 1974 (inne serie: 41 i 36);

5. Iga Świątek: 37 wygranych w 2022;

5. Martina Hingis: 37 wygranych w 1997;

6. Monica Seles: 36 wygranych w 1990;

7. Venus Williams: 35 wygranych w 2000.

Kolejna rywalka Igi Świątek

W trzeciej rundzie Wimbledonu najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Alize Cornet. Francuzka zajmuje obecnie 37. miejsce w światowym rankingu. W czwartek pokonała Amerykankę Claire Liu 6:3, 6:3.