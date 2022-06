Świątek studzi oczekiwania przed Wimbledonem. "To nie jest nawierzchnia, którą znam na wylot"

Iga Świątek potrzebowała pomocy medycznej podczas treningu Iga Świątek,... czytaj dalej » - O ile na Roland Garros czułam, że jest mało rzeczy, które - jeśli będę kontynuowała to, co robiłam w poprzednich turniejach - mogą mnie wybić z dobrej drogi, to tutaj jest trochę inaczej. Nadal staram się poznać trawę trochę lepiej i wybrać najlepszy, najbardziej efektywny sposób gry. To nie jest nawierzchnia, którą znam na wylot jak mączkę, dlatego ja siebie nie traktuję tu jako faworytki. Raczej staram się podejść do turnieju jako nowego doświadczenia i zrobić jak najwięcej, żeby w przyszłych latach było mi łatwiej grać na trawie - powiedziała Iga Świątek, odpowiadając na pytanie, jak się czuje w roli faworytki Wimbledonu.

Mówiąc, że o ile sama nie ma wobec sobie dużych oczekiwań, to zdaje sobie sprawę z tego, że w Polsce oczekiwania są ogromne. Przyznała jednak, że stara się nie śledzić zbyt dużo mediów, traktując to jako najlepszy sposób, by pozostać skoncentrowaną.

- Wiem, że są oczekiwania, ale oczekiwania zawsze będą - stwierdziła 21-letnia tenisistka. - Sama też jestem kibicem i wiem, jak to jest oglądać inne sporty i też oczekiwać od innych. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko widać z zewnątrz. Jest wiele rzeczy w środku, które mają wpływ na to, czy jestem w dobrej dyspozycji, czy nie. Staram się więc spokojnie do tego podejść i nie dźwigać tych wszystkich opinii i oczekiwań na swoich barkach, tylko koncentrować na tym, co mam do zrobienia - zapewniła.

Wcześniej Świątek zwróciła uwagę na to, że w tym roku grała tylko przez 10 dni na trawie. W tym sezonie odniosła już tyle sukcesów, nie odczuwa oczekiwań, że musi pokazać, iż wygra każdy turniej.

"Inny świat"

Świątek pytana była też m.in. o to, na ile przydatne mogą być doświadczenia z wygranego w 2018 r. turnieju juniorskiego w Wimbledonie i o postęp, którego dokonała od tamtego czasu.

Wyjaśniła, że najbardziej może się przydać świadomość, że warunki na kortach trawiastych są bardziej zmienne. Zwróciła też uwagę, że turnieje juniorskie mają inną specyfikę i udane przejście do dorosłych rozgrywek bywa trudne.

- Cztery lata to nie jest jakiś bardzo długi okres, ale jestem szczęśliwa z postępu, którego dokonałam. To z pewnością najważniejszy okres w moim życiu, jeśli chodzi o postęp w grze. To, co się wydarzyło, wygląda jak inny świat - mówiła.

Drugi tytuł w Paryżu dodał jej pewności siebie

Przyznała również, że fakt, iż została numerem 1 w światowym rankingu, wciąż wydaje jej się nieco surrealistyczny. Dlatego tak ważne było później zwycięstwo w wielkoszlemowym French Open, którym sama przed sobą potwierdziła, że faktycznie na to miejsce zasługuje.

21-letnia Polka, która będzie najwyżej rozstawiona w imprezie, zacznie od meczu z Chorwatką Janą Fett. Najlepszy wynik na trawiastych kortach Wimbledonu osiągnęła przed rokiem, gdy dotarła do 4. rundy. Tegoroczny turniej będzie jej trzecim w karierze.