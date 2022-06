Hurkacz rozbudził apetyty. "Może powtórzyć półfinał Wimbledonu"

Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Halle

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po wygranym meczu z Daniiłem Miedwiediewem w finale turnieju ATP 500 w Halle.

25-letni Hurkacz błysnął formą w turnieju, który uchodzi za główne - obok imprezy w Queen's Club - preludium Wimbledonu. W Halle pokonał między innymi Feliksa Augera-Aliassime'a i Nicka Kyrgiosa, imponując przede wszystkim chłodną głową w tie-breakach. W niedzielnym finale szybko pozbawił złudzeń lidera rankingu ATP Daniiła Miedwiediewa, wygrywając 6:1, 6:4.

Był to piąty tytuł w karierze Polaka i premierowy na trawie.

Dawid Olejniczak o mocnych stronach Hurkacza

"Nie widzę powodów, dla których Świątek miałaby nie wygrać Wimbledonu" Iga Świątek wróci... czytaj dalej » Zdaniem Olejniczaka, jego ostatnie występy mogą napawać optymizmem przed wielkoszlemowym turniejem w Londynie, który rozpocznie się 27 czerwca. Hurkacz jest rozstawiony z numerem siódmym.

- Hubert pokazał, że jest w stanie grać o najwyższe cele. Myślę, że jak najbardziej może powtórzyć osiągnięcie z ubiegłego roku, czyli półfinał Wimbledonu. Z drugiej strony należy pamiętać, że konkurencja w męskim tenisie jest ogromna, ale zwycięstwo w Halle powinno pomóc Hubertowi w Londynie. Przede wszystkim pod kątem pewności siebie. Raz, że zdobył pierwszy tytuł na trawie, dwa, pokonał po drodze wielu znakomitych rywali - mówi w rozmowie z eurosport.pl Olejniczak.

- Najmocniejsze strony Huberta? Przede wszystkim serwis. Może nie tak, że poprawił go ostatnio, ale ustabilizował. Częściej trafia pierwszym podaniem. Wygrywa więcej punktów po nim, także po drugim serwisie. A wiemy, że to kluczowy element do sukcesu na wimbledońskiej trawie - dodaje.

Były tenisista wśród faworytów nadchodzącego Wimbledonu wymienia Novaka Djokovicia, sześciokrotnego triumfatora imprezy. - Nie wiemy, jak będzie prezentował się Rafael Nadal. Mocny jest Matteo Berrettini. Nigdy nie można zapominać o Stefanosie Tsitsipasie, Augerze-Aliassime czy Janniku Sinnerze. Groźna będzie też grupa tenisistów nierozstawionych, jak Kyrgios czy Tim van Rijthoven, który niedawno wygrał turniej w s'Hertogenbosch. W pierwszej rundzie Hurkacz może spotkać się ze wspomnianym Kyrgiosem i wtedy będzie to mecz na żyletki - mówi Olejniczak.

"Granica między zwycięstwem i porażką będzie cienka"

Zwraca też uwagę na charakterystykę kortów trawiastych. - Można być słabszym zawodnikiem i wygrać mecz. Patrzyłem na statystyki po meczu Hurkacza z Aliassimem w Halle. Polak ustępował w nich rywalowi, ale jednak zwyciężył - zaznacza Olejniczak.

- Na Wimbledonie spodziewam się, patrząc na to, jak serwują zawodnicy z czołówki, wielu tie-breaków. Granica między zwycięstwem i porażką będzie cienka. W Halle Hubert radził sobie z tym dobrze, bo wygrywał tie-breaki z Aliassimem i Kyrgiosem. Oby ten trend się utrzymał. Hubert zresztą dobrze, jak na jego warunki fizyczne, porusza się na korcie trawiastym. A to nie jest proste dla wysokich graczy. Po tym, co widziałem w Halle, nie widzę w grze Polaka praktycznie żadnych minusów - podsumowuje.