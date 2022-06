Historyczne osiągnięcie polskich tenisistek. Aż pięć z nich zagra w Wimbledonie

Powrót Chinki do gry.

Wspaniały sukces Mai Chwalińskiej. Odrobiła stratę i zadebiutuje w Wielkim Szlemie Polski tenis... czytaj dalej » Takiego urodzaju polski kobiecy tenis nie pamięta. Wśród 128 zawodniczek, które w poniedziałek rozpoczną zmagania singlistek na trawiastych kortach Wimbledonu, po raz pierwszy w historii aż pięć będzie reprezentować nasz kraj.

Pierwszy raz z numerem jeden

Listę tę otwiera Iga Świątek, aktualna liderka światowego rankingu, która w Londynie będzie rozstawiona z numerem pierwszym. Pochodząca z Raszyna 21-latka ma w dorobku już dziewięć turniejowych zwycięstw, w tym dwa triumfy w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie.

W Wimbledonie występowała dotąd dwukrotnie. W 2019 roku zakończyła rywalizację na trawie już w 1. rundzie, odprawiona z kwitkiem przez Szwajcarkę Victoriję Golubic.

W rozgrywanym dwa lata później kolejnym turnieju (w 2020 roku Wimbledon został odwołany z powodu pandemii COVID-19) poszło Świątek znacznie lepiej. Polka dotarła wówczas do 1/8 finału. Na drodze do najlepszej ósemki stanęła jej Tunezyjka Ons Jabeur.

Znacznie bardziej doświadczona pod względem liczby występów w Wimbledonie jest 30-letnia Magda Linette (66. WTA), która w londyńskim turnieju wystąpi w tym roku już po raz siódmy. Niestety aż cztery dotychczasowe starty kończyła w pierwszej rundzie, dwa razy udało jej się rozegrać w imprezie trzy mecze.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Linette - Trevisan w 2. rundzie Roland Garros 2022

Trzy debiuty w Wimbledonie

Pozostałe trzy tenisistki: Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska w Wimbledonie dopiero zadebiutują.

Najbardziej doświadczona pod względem występów w wielkoszlemowych imprezach jest Fręch (92. WTA), która dotąd po dwa razy startowała w Australian Open i Rolandzie Garrosie, a także raz w US Open. Wszystkie te próby kończyła w pierwszych rundach.

29-letnia Kawa (132. WTA), która w czwartek z sukcesem zakończyła zmagania w kwalifikacjach, pokonując 7:5, 6:2 Francuzkę Leolię Jeanjean, ma za sobą doświadczenie wyłącznie jednego meczu w US Open. W 2020 roku awansowała do turnieju głównego US Open. W 1. rundzie jej przygodę z Wielkim Szlemem zakończyła jednak Jabeur.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu 1. rundy US Open: Katarzyna Kawa - Ons Jabeur

Do trzech razy sztuka

Tegoroczne kwalifikacje do Wimbledonu były jej trzecimi w karierze. Trzecia próba okazała się skuteczna.

- To wspaniałe uczucie. Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu tego dokonałam - powiedziała po meczu.

Wyjątkowy dzień Katarzyny Kawy. Pierwszy raz zagra w Wimbledonie Katarzyna Kawa... czytaj dalej » Nie ukrywała przy tym, że wspaniały czas dla polskiego kobiecego tenisa jest w dużym stopniu zasługą Igi Świątek, której wyniki dodają pozostałym zawodniczkom dużo pewności siebie.

- Iga jest dla nas wszystkich inspiracją. Jest bardzo młoda, ale wszystko, co robi, robi doskonale. Jest bardzo odważna na korcie. Podziwiam ją i próbuję naśladować - mówiła Kawa, sama skoncentrowana teraz na kontynuowaniu zwycięskiej passy.

- Chcę nadal wygrywać, to mój najważniejszy cel - powiedziała, zapytana o plany na najbliższe dni. - Jestem bardzo podekscytowana awansem do głównej drabinki. I bardzo szczęśliwa - podkreśliła.

Udany powrót najmłodszej z Polek

Dla Chwalińskiej (172. WTA) występ w Wimbledonie będzie jednocześnie debiutem w Wielkim Szlemie. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej 20-latka stoczyła o awans do turnieju głównego zaciętą walkę, wszystkie mecze w kwalifikacjach rozstrzygając dopiero w trzecim secie.

W ostatnim, trwającym ponad dwie godziny pojedynku, wyeliminowała o 10 lat starszą Amerykankę Coco Vandeweghe.

Sukces Chwalińskiej jest tym cenniejszy, że młoda tenisistka, która jako juniorka przed siedmiu laty razem ze Świątek sięgała po tytuł mistrzyń Europy w deblu, w ubiegłym sezonie postanowiła zawiesić karierę z powodu walki z depresją. Na kort wróciła po kilku miesiącach, a w czwartek wywalczyła awans do pierwszego w karierze turnieju Wielkiego Szlema.

Wszystkie polskie tenisistki w piątek przed południem poznają rywalki w 1. rundzie rozpoczynającego się w poniedziałek turnieju.