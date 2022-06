"Nie zasłużyłam na to". Pogromczyni Williams podpadła Niemce

W debiucie ograła wielką Serenę Williams. "To jak sen. Oglądałam ją jako dziecko" Nierozstawiona... czytaj dalej » "Niestety moja partnerka - Harmony Tan - zrezygnowała dzisiaj z debla. Poinformowała mnie o tym dopiero na godzinę przed rozpoczęciem meczu. Jestem bardzo smutna, rozczarowana i zła, że nie mogę wystąpić w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w grze podwójnej" - napisała w środę wieczorem Korpatsch.

"To niesprawiedliwe"

Francuzka motywowała swoją rezygnację faktem, że poprzedniego dnia wieczorem stoczyła bardzo zaciętą bitwę z Sereną Williams, wygrywając 7:5, 1:6, 7:6(7). 27-latka z Hamburga odrzuca jednak ten argument.

"To niesprawiedliwe, nie zasłużyłam na to. Inicjatywa wyszła z jej strony. Przed imprezą to ona zapytała mnie, czy chcę z nią zagrać. Odpowiedziałam, że tak. Jeśli dzień po meczu jesteś rozbita trzema godzinami walki na korcie, nie nadajesz się, by profesjonalnie uprawiać tę dyscyplinę. Takie jest moje zdanie" - dodała z goryczą Niemka.



Korpatsch zakończyła udział w Wimbledonie

110. zawodniczka światowego rankingu zakończyła tym samym udział w trzeciej imprezie wielkoszlemowej w tym roku. Wcześniej Niemka wystąpiła w Londynie w singlu, jednak odpadła już w pierwszej rundzie, przegrywając z reprezentantką gospodarzy Heather Watson 7:6(7), 5:7, 2:6.

Rywalką Tan w drugiej rundzie będzie z kolei rozstawiona z "32" Hiszpanka Sara Sorribes Tormo.