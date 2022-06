Djoković, Nadal i Berrettini. Jeden wielki faworyt Wimbledonu, ciepłe słowa o Hurkaczu

Djoković, najwyżej rozstawiony zawodnik, do Londynu poleciał po siódmy wimbledoński tytuł. Rządził tam w trzech ostatnich edycjach. Z wielkoszlemowych turniejów od Londynu i tamtejszego zielonego dywanu bardziej pasują mu tylko Australian Open i twarde korty w Melbourne. Tam panował dziewięciokrotnie.

- Mam ekstramotywację, chcę tutaj dobrze wypaść - ogłosił Serb po przylocie do Londynu.

I nie chodzi tu tylko o apetyt na 21. wielkoszlemowy triumf w grze pojedynczej. Jeśli nie Wimbledon, to w tym roku już żaden inny z wielkich turniejów. Djoković o tym doskonale wie.

Djoković: nie zagram w Nowego Jorku

W kalendarzu jeszcze jest US Open (start 29 sierpnia), ale Serb już dziś wie, że do Nowego Jorku nie poleci. Djoković to najgłośniejszy w sporcie przeciwnik szczepień, a bez zaszczepienia się przeciwko COVID-19 nie ma szans na przekroczenie amerykańskiej granicy.

- Chciałbym pojechać do Stanów, ale obecnie nie jest to możliwe. Niewiele już mogę zrobić. Tak naprawdę to do rządu USA należy decyzja, czy zezwolić osobom nieszczepionym na wjazd do kraju - oświadczył.

Pierwszym rywalem Djokovicia w rozpoczynającym się w poniedziałek Wimbledonie będzie Kwon Soon-woo z Korei Południowej. W drugiej rundzie Serb może trafić na Kamila Majchrzaka lub Australijczyka Thanasi Kokkinakisa. W półfinale może dojść do jego pojedynku z Hurkaczem.

"Djoković głodny i zdrowy"

Z 11 przepytanych przez ESPN ekspertów, a mowa o byłych tenisistach, trenerach i dziennikarzach zajmujących się tą dyscypliną, aż ośmiu bez wahania wskazuje na Serba, gdy pada pytanie o faworyta Wimbledonu.

- Kto wygra? Djoković, bo on kocha trawę i jak mało kto się na niej porusza. Ma najlepsze podanie i return, a psychicznie jest twardy jaka skała - jasno przedstawiła swój punkt widzenia Amerykanka Chris Evert, legenda tenisa, 18-krotna wielkoszlemowa mistrzyni z lat 70. i 80.

- Djoković jest głodny i zdrowy, a trawa, śliska i wpływająca na nisko odbijającą się piłkę, jest idealną nawierzchnią dla jego niezwykle konsekwentnej gry i wybitnych ruchów na korcie - to z kolei opinia Luke'a Jensena, byłego amerykańskiego tenisisty, wielkoszlemowego mistrza w deblu.

Ohm Youngmisuk, dziennikarz ESPN, również na pierwszym miejscu wymienia Serba, ale nie zapomina o innych, którzy mogą pokrzyżować szyki faworytowi.

- Młodzi Matteo Berrettini, Carlos Alcaraz i Hubert Hurkacz, którzy chcą zaistnieć na Wimbledonie, pewnie zamierzają dopaść Djokovicia, zanim on odzyska swoją najwyższą pewność siebie - ocenia.

Również William Hill, brytyjski bukmacher, najwyżej ocenia szansę Djokovicia na zwycięstwo 10 lipca w finale. Dalej są Berrettini, Nadal oraz ex aequo Hurkacz i Alcaraz.

Włoch, ubiegłoroczny finalista, przed tygodniem obronił tytuł na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. To tradycyjna rozgrzewka przed Wimbledonem, a Berrettini zasygnalizował: halo, uważajcie też na mnie.

Hurkacz również czuje się na trawie jak ryba w wodzie. Przed Wimbledonem rozprawił się w Halle z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem, liderem rankingu, ale w Londynie nieobecnym. Rosyjscy i białoruscy tenisiści z powodu inwazji Moskwy i Mińska na Ukrainę mogą na Wimbledon spoglądać jedynie sprzed telewizora.

Polak w pierwszej rundzie zmierzy się z Alejandro Davidovichem Fokiną. Dwa lata młodszy Hiszpan w światowym rankingu jest 38. Grali ze sobą wcześniej cztery razy. Dwa pierwsze mecze wygrał Hiszpan, a dwa kolejne Polak. W tym roku, po trzysetowym boju, Hurkacz wygrał z nim w Madrycie.

Nadal i Alcaraz. Mistrz i jego następca

Na liście faworytów widnieją jeszcze nazwiska Nadala i Alcaraza, Hiszpanów, mistrza i tego, który za jakiś czas ma zająć jego miejsce. Rafa jest po sukcesie w Roland Garros, wcześniej wygrał w Australian Open, ale Wimbledon i trawa w jego przypadku to już inna bajka.

Na poważnie na tej nawierzchni ostatni raz grał trzy lata temu, gdy w wimbledońskim półfinale musiał uznać wyższość Rogera Federera.

Wciąż też nie wiadomo, co z jego stopą. Przed każdym meczem w Paryżu przyjmował zastrzyki przeciwbólowe. Ponoć ból ustąpił, a miało pomóc leczenie falami radiowymi. Zagadką pozostaje, jak jego organizm zareaguje na kolejny wysiłek na nie do końca pasującej mu nawierzchni.

Alcaraz, genialny 19-latek, ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Cztery tytuły, cztery zarobione miliony dolarów i na rozkładzie Djoković, Nadal oraz mistrz olimpijski Alexander Zverev.