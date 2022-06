"Najsłodszy film na świecie". Dzieci Djokovicia z prośbą do Williams

Nieudany powrót Williams do Wimbledonu. Porażka po ponad trzech godzinach walki Serena Williams... czytaj dalej » 35-letni Serb, wielki faworyt Wimbledonu, miał we wtorek wolne. Nie zamierzał jednak próżnować i pojawił się na londyńskich kortach, by potrenować przed meczem drugiej rundy. Towarzyszyły mu dzieci, ośmioletni Stefan i pięcioletnia Tara, które tę wizytę zapamiętają z pewnością na długo.

Tata pomógł zdobyć autograf

Przechadzająca się po obiekcie rodzina Djokoviciów natknęła się w pewnym momencie na Venus Williams, a dzieciaki z takiej okazji nie mogły nie skorzystać. W ruch poszły zeszyty i długopisy i z pomocą taty udało się zdobyć niezwykle cenne pamiątki - autografy od legendarnej amerykańskiej tenisistki.

"Najsłodszy film na świecie" - podsumowała nagranie stacja ESPN.



¡El video más tierno que vas a ver hoy!



Los hijos de Djokovic le pidieron un autógrafo a Venus Williams en #Wimbledon. pic.twitter.com/J42mJGZHIu — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 28, 2022

Venus Williams zjawiła się w Londynie, by wspierać swoją siostrę Serenę, która po rocznej przerwie wróciła na zawodowe korty z nadzieją na 24. wielkoszlemowy tydzień w karierze. We wtorkowy wieczór okazało się, że te plany trzeba będzie odłożyć. 40-latka przegrała na oczach Venus z niedoświadczoną Harmony Tan i pożegnała się z turniejem w pierwszej rundzie.

WIMBLEDON 2022. WYNIKI 1. RUNDY TURNIEJU KOBIET

Djoković swój mecz drugiej rundy rozegra w środę. Jego rywalem będzie Australijczyk Thanasi Kokkinakis, który na otwarcie pokonał Kamila Majchrzaka.