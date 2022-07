Djoković - Kyrgios: o której godzinie finał Wimbledonu?

Kyrgios, Djokovic, Jabeur i m.in. Halep awansowali do ćwierćfinałów Wimbledonu

Djoković wygrywał Wimbledon w 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 i 2021 roku. W 2020 roku prestiżowa impreza londyńska nie odbyła się z powodu pandemii. Utytułowany Serb może więc pochwalić się obecnie 27 zwycięstwami z rzędu w pojedynkach na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.

Do finału wielkoszlemowych turniejów Djoković awansował po raz 32., co jest rekordem, a do tej fazy Wimbledonu - po raz ósmy. Finał na londyńskiej trawie przegrał tylko raz - w 2013 roku z Brytyjczykiem Andym Murrayem.

Osiem lat młodszy Kyrgios, znany z krewkiego temperamentu, jest rewelacją tegorocznej edycji. W półfinale miał szczęście, bo z powodu kontuzji mięśnia brzucha do meczu nie przystąpił rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Rafael Nadal.

Przed rozpoczęciem turnieju najlepszym wielkoszlemowym wynikiem Australijczyka był ćwierćfinał. Do najlepszej ósemki dotarł w Wimbledonie 2014 i Australian Open 2015.

Djoković - Kyrgios. Bilans spotkań przemawia za Australijczykiem

Djoković i Kyrgios do tej pory grali ze sobą dwukrotnie i oba mecze przegrał Serb.

Ich pierwszy mecz odbył się w ćwierćfinale turnieju w meksykańskim Acapulco. Spotkanie było bardzo zacięte, a Kyrgios wygrał 7:6 (11-9) 7:5. Gracz z antypodów już wówczas zademonstrował swój niesamowity serwis. Posłał aż 25 asów, a Djokovic zdołał odpowiedzieć tylko dwoma takimi zagraniami.



Drugie starcie miało miejsce zaledwie kilka tygodni później, tym razem w 1/8 finału na ATP Masters Indian Wells. Australijczyk ponownie wyszedł zwycięsko, 6:4 7:6 (7-3), głównie dzięki zdobyciu 86 procent punktów po pierwszym serwisie. Oba poprzednie spotkania odbyły się na twardym korcie.

Po zakończeniu niedzielnego spotkania na korcie centralnym w Londynie odbędzie się finał debla kobiet. Rozstawione z numerem jeden Belgijka Elise Mertens i Chinka Zhang Shuai zagrają z Czeszkami Barborą Krejcikovą i Kateriną Siniakovą.