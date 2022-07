Szok w Londynie. Alcaraz żegna się z turniejem

Wilander zszokowany porażką Świątek. "Nie sądziłem, że przegra akurat z Cornet" Iga Świątek... czytaj dalej » Do tej pory - zgodnie z wimbledońską tradycją - pierwsza niedziela turnieju była dniem wolnym. Tradycję nieco zmieniono i pod koniec tygodnia otwarcia rozegrano pierwszą część meczów 4. rundy.

Najciekawszą pozycją u mezczyzn wydawał się mecz Alcaraza z Sinnerem. Faworytem był Hiszpan, który jednak nie jest jeszcze ograny na trawie. Sobotni mecz Igi Świątek pokazał, że nawet tym największym nie jest łatwo zaadoptować się do zielonej nawierzchni.

Do trawy trzeba przywyknąć

Numer jeden kobiecego tenisa pożegnała się z turniejem w 3. rundzie, Alcaraz odpadł w czwartej. Szczególnie przez pierwsze dwa sety było widać, że to Włoch więcej czasu spędził w ostatnich latach na trawie. Sinner wygrał 6:1, 6:4. Wyrównana trzecia partia padła łupem Hiszpana 7:6, ale w czwartej znów górą był tenisista z Italii 6:3, który w ćwierćfinale zmierzy się z Novakiem Djokoviciem lub Timem Van Rijthovenem (mecz rozgrywany jest w niedzielny wieczór).

W niedzielę powody do radości mieli kibice gospodarzy, bowiem do najlepszej ósemki Wimbledonu awansował ich ulubieniec Cameron Norrie, który został tym samym pierwszym od pięciu lat Brytyjczykiem na tym etapie londyńskiej imprezy.

Tenisista rozstawiony z "dziewiątką" w 1/8 finału pokonał Amerykanina Tommy'ego Paula (nr 30.) 6:4, 7:5, 6:4.

Awans to wielka sprawa

Urodzony w RPA 26-letni Norrie wcześniej tym roku przebił się do czołowej dziesiątki światowego rankingu, ale dopiero przed brytyjską publicznością najpierw po raz pierwszy osiągnął 4. rundę, a teraz ćwierćfinał Wielkiego Szlema.



SUPER CAM @cam_norrie beats Tommy Paul 6-4, 7-5, 6-4 to reach a Grand Slam QF for the first time#Wimbledonpic.twitter.com/Ean9EuqA2i — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022





- Awans do ćwierćfinału przed rodziną, przyjaciółmi i rodzimą widownią to wielka sprawa - przyznał leworęczny zawodnik.

O awans do półfinału Norrie zagra z doświadczonym Belgiem Davidem Goffinem, który wyeliminował rozstawionego z nr 23. Amerykanina Francesa Tiafoe 7:6 (7-3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5. Mecz trwał cztery godziny i 36 minut.

31-letni Goffin wraca do ćwierćfinału imprezy tej rangi po trzech latach; ostatnio osiągnął ten etap również w Londynie w 2019 roku.

Wyniki 4. rundy Wimbledonu mężczyzn:

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz 6:1, 6:4, 6:7 (8), 6:3

Cameron Norrie – Tommy Paul 6:4, 7:5, 6:4

David Goffin – Frances Tiafoe 7:6, 5:7, 5:7, 6:4, 7:5