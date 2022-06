Ekspertka Eurosportu nie widzi Świątek nawet w półfinale. Wskazała, kto może ją pokonać

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o szansach Igi Świątek w Wimbledonie.

Świątek w pierwszej fazie sezonu 2022 spisuje się znakomicie. Wygrała imprezy w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie oraz wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

Dodatkowo, pokonując w pierwszej rundzie Wimbledonu z Janę Fett, zapisała na swoim koncie 36. zwycięstwo z rzędu w zawodowym tourze. Kawa bez kolejnej niespodzianki w Wimbledonie. Wiceliderka rankingu gra dalej Katarzyna Kawa... czytaj dalej »

Schett: Świątek odpadnie w ćwierćfinale

Nie może zatem dziwić, że Świątek należy do ścisłego grona faworytek do triumfu na kortach trawiastych w Londynie. Innego zdania jest z kolei Schett, która pełni rolę ekspertki Eurosportu.

Austriaczka pokusiła się o wytypowanie turniejowej drabinki, począwszy od ćwierćfinałów na finale kończąc. Według jej przewidywań, liderka światowego rankingu zakończy udział w imprezie w 1/4 finału.

Pogromczynią Polki miałaby zostać Bianca Andreescu. Wybór byłej tenisistki może budzić zdziwienie, ponieważ zwyciężczyni US Open z 2019 roku nigdy zaszła w Wimbledonie dalej niż do drugiej rundy. Co więcej, 56. rakieta świata grała już w tym roku z 21-latką w Rzymie, gdzie przegrała 6:7(2), 0:6.

Źródło: Getty Images Iga Świątek i Bianca Andreescu ostatni raz mierzyły się w Rzymie

W opinii Schett triumfatorką trzeciego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego miałaby być Tunezyjka Ons Jabeur, która w finale pokona Amerykankę Cori Gauff.









W drugiej rundzie Wimbledonu Świątek zagra z Holenderką Lesley Pattinama Kerkhove (138. WTA). Początek meczu w czwartek, 30 czerwca około godziny 16.00 czasu polskiego.