Wimbledon bez punktów do rankingu. ATP i WTA reagują na wykluczenie Rosjan i Białorusinów

W finale nie zagra, ale i tak osiągnął największy sukces w sportowej karierze. Bo choć Hubert Hurkacz wygrywał już turnieje ATP, to dotarcie do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu ma jednak inny wymiar. Na drodze wrocławianina stanął w Londynie Włoch Matteo Berrettini. Wcześniej Polak jednak w pokonanym polu zostawił bardziej utytułowanych rywali.

Organizatorzy Wimbledonu - All England Lawn Tennis Club - pod koniec kwietnia zapowiedzieli, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wspieranej z terytorium Białorusi, zawodnicy z krajów-agresorów nie będą mogli wystąpić w Londynie. Decyzję tę od razu skrytykowały ATP oraz jej kobiecy odpowiednik - WTA.

Podważenie wiarygodności rankingu

"Prawo zawodników jakiejkolwiek narodowości do udziału w turniejach w oparciu o wyniki sportowe, bez dyskryminacji, to podstawa Touru. Decyzja Wimbledonu o wykluczeniu Rosjan i Białorusinów podważa tę zasadę i wiarygodność rankingu ATP. (...) Nie widzimy innej możliwości, choć to wielki żal, niż wyłączenie Wimbledonu w 2022 z systemu rankingowego" - napisano w oświadczeniu opublikowanym w piątek na oficjalnej stronie internetowej ATP.

Taką samą decyzję podjęły tego dnia władze WTA. Obie organizacje zapowiedziały, że wciąż mają nadzieję na osiągnięcie porozumienia w sprawie statusu Rosjan i Białorusinów, a jeśli taki konsensus uda się znaleźć, punkty za londyńską rywalizację zostaną przywrócone.



Full ATP statement: pic.twitter.com/6mGBA1ar8u — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) May 20, 2022





Powiadomiono również, że zawieszenie punktów nie dotyczy innych tegorocznych turniejów na terenie Wielkiej Brytanii. "W tych tygodniach dla Rosjan i Białorusinów dostępne są imprezy w innych miejscach, inaczej niż w czasie Wimbledonu" - wyjaśniono.

ATP i WTA od początku potępiają rosyjską agresję na Ukrainę. Z tego powodu pozwoliły Rosjanom i Białorusinom na występy jedynie jako sportowcy neutralni, bez prawa prezentowania narodowych flag i symboli.