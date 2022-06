"Nie widzę powodów, dla których Świątek miałaby nie wygrać Wimbledonu"

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

W finale nie zagra, ale i tak osiągnął największy sukces w sportowej karierze. Bo choć Hubert Hurkacz wygrywał już turnieje ATP, to dotarcie do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu ma jednak inny wymiar. Na drodze wrocławianina stanął w Londynie Włoch Matteo Berrettini. Wcześniej Polak jednak w pokonanym polu zostawił bardziej utytułowanych rywali.

Hubert Hurkacz przyleciał do Polski po dobrym występie na wielkoszlemowym Wimbledonie, gdzie dotarł aż do półfinału.

Śmiech przez łzy rywalki Świątek przed losowaniem Wimbledonu Ons Jabeur ma... czytaj dalej » W poprzednim sezonie Świątek w Wimbledonie była w czwartej rundzie. Tam pokonała ją Ons Jabeur z Tunezji. Teraz Polka przyjedzie do Londynu w roli głównej faworytki do triumfu.

Przyjeżdża po sukcesie w Paryżu

21-letnia zawodniczka jest nie tylko liderką rankingu, ale także ma serię 35 wygranych z rzędu. Jej ostatnim startem był Roland Garros, który po raz drugie w karierze zwyciężyła w kapitalnym stylu.

W Wimbledonie Świątek będzie oczywiście rozstawiona z numerem jeden. Zeszłoroczna triumfatorka Australijka Ashleigh Barty zakończyła karierę w marcu.

- Dla Igi najważniejszym momentem sezonu był Roland Garrros. Przystępowała do turnieju po wygraniu 28 pojedynków z rzędu. Gdyby nie zwyciężyła w Paryżu, mogłoby to spowodować u niej spadek pewności i wiary w siebie. Mogłaby sobie pomyśleć: co by znaczyły te wszystkie zwycięstwa, gdyby nie udało się triumfować w imprezie wielkoszlemowej. Teraz wszystko jest jasne. To jest jej niesamowity sezon - mówi ekspert Eurosportu Corretja.

Źródło: Getty Images Iga Światek powalczy w Wimbledonie

Będzie niezwykle zmotywowana

Polka zrobiła sobie teraz dłuższą przerwę. Przed Wimbledonem nie grała w żadnej imprezie na trawie, ale wydaje się, że nie powinien to być dla niej duży problem.

- Czemu równie dobrze nie miałoby być na trawie? Ona się świetnie porusza, bardzo mocno uderza, dobrze serwuje i jest agresywna. Oczywiście czasem można mieć wrażenie, że ma pewien problem z forhendem, ale nie sądzę, aby miała kłopoty z szybkim przystosowaniem się do nowej nawierzchni. Nie sądzę, aby złapanie odpowiedniego rytmu, zajęło jej dużo czasu. Na pewno będzie niezwykle zmotywowana, aby zrobić to jak najszybciej. Na dodatek ma w sobie więcej pewności siebie niż jakakolwiek inna zawodniczka - przyznaje Corretja.

- Uważam, że będzie poprawiała się w Londynie z meczu na mecz. Poruszenie się na trawie i uderzenia są nieco inne niż na mączce. Tak w rzeczywistości, nie widzę jednak powodów, dla których miałaby nie wygrać Wimbledonu - dodaje były hiszpański tenisista.

Tegoroczna edycja Wimbledonu będzie mieć rekordową pulę nagród - 40,3 mln funtów (około 46,8 mln euro).

Najwyżej rozstawieni w turnieju ruszającym w poniedziałek będą: Świątek u pań i Novak Djoković u panów.