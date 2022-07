Radwańska znów na kortach Wimbledonu. Udany start w turnieju legend

11.01 | - Przeszła pani do historii polskiego i światowego tenisa - powiedział prezydent Andrzej Duda do Agnieszki Radwańskiej, odznaczając ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski w świecie.

Byłą wiceliderkę rankingu WTA ostatnio można było zobaczyć w LOTTO Superlidze. Tam reprezentując barwy Mery Warszawa, zagrała w parze z siostrą Urszulą. To był dla niej powrót do tenisa. Profesjonalną karierę zakończyła w ostatnich miesiącach 2018 roku.

We wtorek "Isia" znów pojawiła się na trawiastych kortach Wimbledonu. Stało się to w meczu deblowym turnieju legend. Polka gra tam w parze z Serbką Jeleną Janković, a rywalkami polsko-serbskiego duetu w pierwszym spotkaniu były Włoszki Flavia Pennetta i Francesca Schiavone.

Świątek kontra Radwańska. Podano szczegóły meczu dla Ukrainy Iga Świątek... czytaj dalej »

Wysoki poziom od początku

Turniej legend ma formułę grupową, osiem par zostało podzielonych na dwie grupy, w których każdy debel zagra z każdym.

Starcie Włoszek z polsko-serbską parą stało na wysokim poziomie, łatwo było dostrzec różnice w stylach obu duetów. Włoszki grały ofensywnie, jak najszybciej starały się dotrzeć do siatki, zaś ich rywalki częściej atakowały z głębi kortu i przede wszystkim kontrowały.

W tym elemencie znakomicie radziła sobie Radwańska, która świetnie grała slajsem i umiejętnie returnowała, próbując oddalić Włoszki od siatki.

Bardzo zacięta pierwsza partia skończyła się zwycięstwem pary Radwańska/Janković 6:4 i jak często w starciach deblowych o wyniku zadecydowało tylko jedno przełamanie.

Druga odsłona spotkania lepiej rozpoczęła się dla duetu Radwańska/Janković, obie tenisistki były pewne i zmuszały Włoszki do wielu błędów. Zaliczka w postaci przełamania z początku seta wystarczyła, by zwyciężyć w drugim secie. Zakończyła go pewnym smeczem przy siatce Radwańska (6:3).

Źródło: Getty Images Radwańska znów zagrała na Wimbledonie

Znakomita atmosfera

Mecz odbył się w świetnej atmosferze i wszystkie tenisistki na korcie wyraźnie cieszyły się z powrotu do rywalizacji.

W grupie B polsko-serbski duet zagra jeszcze z australijskim duetem Casey Dellacqua/Alicia Molik oraz słowacko-brytyjską parą Daniela Hantuchova/Laura Robson. Do finału awansuje tylko zwycięzca grupy.

Wimbledon, turniej legend kobiet:

Dellacqua/Molik - Hantuchova/Robson 3:6, 5:7

King/Shvedova - Groenefeld/Sprem 3:6, 7:6 (4), 10-7

Pennetta/Schiavone - Janković/Radwańska 4:6, 3:6