Organizatorzy Wimbledonu liczą na obecność kibiców. "Jesteśmy ostrożnie optymistyczni"

Oto co Serb miał do powiedzenia po pokonaniu Aleksandra Zvereva.

Zobacz, co powiedziała Karolina Muchova po awansie do półfinału Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Jennifer Brady po awansie do półfinału Australian Open.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do półfinału Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Naomi Osaka po awansie do finału Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Jennifer Brady po awansie do finału Australian Open.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po awansie do finału Australian Open.

Oto co powiedział rosyjski tenisista po awansie do finału AO 2021.

Oto co mieli do powiedzenia triumfatorzy gru podwójnej AO 2021.

To był jeden z najważniejszych momentów pierwszego seta. Miedwiediew przełamał i dał znać Novakowi Djokoviciowi, że nie będzie to dla niego łatwy mecz.

Nowe wyzwania przed Igą Świątek. "Uprawiając profesjonalny sport, szybciej się dojrzewa" - Gdyby dwa lata... czytaj dalej » Spośród wszystkich wielkoszlemowych turniejów tenisowych tylko Australian Open odbył się w ubiegłym roku bez przeszkód, jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. Organizatorzy pozostałych imprez najpierw zmagali się z przekładaniem terminów, potem z organizacją wydarzeń bez udziału publiczności. Wyjątkiem na tym tle był Wimbledon, który został całkowicie odwołany. Jak się później okazało, jego organizatorzy byli na taką okoliczność ubezpieczeni.

W tym sezonie nie ma jednak mowy o odwołaniu imprezy. Co więcej, wiele wskazuje na to, że zaplanowana na przełomie czerwca i lipca impreza ma szansę odbyć się z udziałem kibiców.

Sytuacja może się poprawić

Wiele zależy oczywiście od aktualnej sytuacji epidemicznej. Jednak w opublikowanym w czwartek komunikacie zarząd organizującego turniej AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club) poinformował, że ściśle współpracuje z brytyjskim rządem, władzami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne oraz innymi instytucjami, by przygotować wydarzenie bezpieczne zarówno dla zawodników, jak i widzów.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, jaki obecnie jest brany pod uwagę, jest wpuszczenie na obiekty ograniczonej liczby kibiców. Zarząd AELTC pozostawia sobie tu jednak maksymalną elastyczność licząc na to, że sytuacja zdrowotna w związku z trwającą akcją szczepień ulegnie do czerwca poprawie.

- Nadal żyjemy w trudnych i niepewnych czasach - powiedział przewodniczący AELTC Ian Hewitt. - Chociaż na horyzoncie pojawia się obietnica powrotu do normalnego życia, to jeszcze nas tam nie ma - zastrzegł.

- Jesteśmy zdeterminowani do zorganizowania możliwie najlepszego turnieju. Jesteśmy ostrożnie optymistyczni, że odegra on wielką rolę, gdy kraj zacznie przywracać normalność. Nie możemy się doczekać, aby po raz kolejny zobaczyć na naszych kortach najlepszych tenisistów świata - zapowiedział.



The AELTC has provided an update on plans for The Championships 2021, including public capacity, ticket distribution, the Queue and more #Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) March 18, 2021





Tenisiści w "bańce"

Jednym z priorytetowych zadań organizatorów będzie stworzenie środowiska bezpiecznego dla graczy i obsługi zawodów. Zawodnicy, ich ekipy oraz osoby pracujące przy organizacji i zabezpieczeniu turnieju będą zobowiązane do korzystania wyłącznie ze wskazanych i odizolowanych hoteli. W czasie turnieju nie będą najprawdopodobniej organizowane żadne imprezy towarzyszące, również o charakterze sportowym.

Dystrybucja biletów będzie ograniczona wyłącznie do sprzedaży online, która ma się rozpocząć dopiero w czerwcu. Późny termin sprzedaży ma zapewnić organizatorom wspomnianą wcześniej elastyczność w podejmowaniu decyzji co do liczby widzów, którzy będą mogli oglądać rywalizację na żywo. W tym sezonie Wimbledon będzie musiał zrezygnować z procedury wcześniejszych zgłoszeń i losowania biletów oraz z tłumnej kolejki, w której wielogodzinne stanie należało wcześniej do jednej z najdłużej pielęgnowanych tradycji turnieju.