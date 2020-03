Ważą się losy tegorocznego Wimbledonu

Tenis też pokonany przez koronawirusa. French Open dopiero jesienią Kolejny przewrót... czytaj dalej » Organizatorzy londyńskiej imprezy poinformowali, że na przyszły tydzień zwołano w trybie pilnym spotkanie zarządu All England Lawn Tennis Club, na którym zapaść ma decyzja.

"W oparciu o otrzymywane przez nas dane i mając na uwadze przygotowanie nawierzchni trawiastej, na której gra się w Wimbledonie, można wnioskować, że przełożenie turnieju na późniejszy termin w tym roku wiązałoby się ze znaczącym ryzykiem i trudnościami. Gra przy pustych trybunach została formalnie wykluczona" - zaznaczono w oświadczeniu.

Wirus coraz groźniejszy na Wyspach

Zgodnie z pierwotnym planem zawodnicy mieli rywalizować w Wimbledonie w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Los prestiżowej imprezy stanął jednak pod znakiem zapytania za sprawą rozprzestrzeniającego się na całym świecie koronawirusa. Z tego powodu przełożono już na jesień wielkoszlemowy French Open (pierwotnie miał się odbyć na przełomie maja i czerwca), a zmagania w turniejach ATP i WTA oraz ITF zostały zawieszone do początku czerwca.

The AELTC is continuing a detailed evaluation of all scenarios for The Championships 2020, including postponement and cancellation, as a result of the COVID-19 outbreak.https://t.co/BjlPiyuTtf — Wimbledon (@Wimbledon) March 25, 2020

Według bilansu danych brytyjskiego ministerstwa zdrowia, do środy w całym kraju wykryto ponad 9,5 tys. przypadków koronawirusa, z czego 465 okazało się śmiertelnych.