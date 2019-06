Od 2002 roku Wimbledon wygrywa czterech tenisistów. "Chciałbym zobaczyć w tej roli kogoś nowego, najlepiej siebie"

Szarapowa oczarowana Majorką i Nadalem. "Nie ma większego wojownika niż Rafa" Maria Szarapowa... czytaj dalej » W sezonie 2002 na wimbledońskiej trawie triumfował Australijczyk Lleyton Hewitt. Potem, przez 16 długich lat, wygrywali tam jedynie ci słusznie nazywani Wielką Czwórką - Szwajcar Roger Federer (osiem razy, w tym pięć z rzędu), Serb Novak Djoković (cztery), Hiszpan Rafael Nadal (dwa) i Szkot Andy Murray (też dwa).

Becker: powinniśmy zapytać o ich umiejętności

Tsitsipas sierpniu skończy 22 lata. Jego największym osiągnięciem w Wielkim Szlemie jest półfinał Australian Open 2019. Na Wimbledonie rok temu dotarł do rundy czwartej.



- Jako nowa generacja musimy ciężko pracować, by wnieść do gry coś, co pomoże nam tę Wielką Czwórkę pokonać. Tenis potrzebuje różnorodności. Wygląda na to, że niektórzy nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności, by przezwyciężyć wszystkie trudności, które napotyka się po drodze do sukcesu - oświadczył grecki zawodnik.