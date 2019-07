Błyskawiczna Halep. Ma pierwszy finał Wimbledonu

W kilku gemach otwierającego seta zawodniczki toczyły zaciętą walkę. Najwięcej wzbudził ostatni - prowadząca 5:1 Halep wykorzystała dopiero szóstą piłkę setową, broniąc w międzyczasie break pointa.



Setna wygrana Federera na Wimbledonie. Czas na klasyk z Nadalem Król kortów... czytaj dalej » W drugiej partii wyrównany bój trwał do stanu 3:3. Od tego momentu rządzić zaczęła była liderka światowego rankingu, która zanotowała dwa przełamania, a w trzech gemach oddała Switolinie łącznie tylko cztery punkty.



Mecz trwał godzinę i 13 minut. Był to ósmy pojedynek tych tenisistek - bilans jest remisowy.

"Jeden z najlepszych momentów w życiu"

Halep w drodze do finału straciła jednego seta. Dotychczas jej najlepszym wynikiem w Wimbledonie był półfinał w 2014 roku.



- To jeden z najlepszych momentów w moim życiu - wyznała po wszystkim Rumunka. - Nie było tak łatwo, jak wskazuje na to wynik. Ostro walczyłam, bo Svitolina jest niesamowitą zawodniczką. Przeciwko niej zawsze się trudno gra - dodała.



Gwiazdorski duet pokonany. Williams i Murray bez ćwierćfinału Serena Williams i... czytaj dalej » W najlepszej czwórce Wielkiego Szlema zagrała po raz siódmy, a teraz czeka ją piąty występ w finale. W poprzednim sezonie triumfowała we French Open, a decydujący mecz w paryskiej imprezie przegrała w 2014 i 2017 roku. Rok temu zaś nie potrafiła zwyciężyć w Australian Open.

O tytuł z Williams

Switolina po raz pierwszy w karierze dotarła do półfinału turnieju tej rangi. Żadna jej rodaczka nie dokonała tego przed nią. 25-letnia Ukrainka wcześniej już cztery razy wystąpiła w wielkoszlemowym ćwierćfinale, ale wszystkie te pojedynki przegrała. W Wimbledonie jej najlepszym wynikiem był dotychczas występ w 1/8 finału, do którego dotarła dwa lata temu.



Halep o tytuł zagra z rozstawioną z "11" Sereną Williams. Amerykanka w drugim półfinale rozbiła Czeszkę Barborę Strycovą 6:1, 6:2.